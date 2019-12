Fallon Sherrock peilt die doppelte 18 an. Der erste Wurf geht knapp daneben, der zweite sitzt.

Die Engländerin bezwingt Ted Evetts und ist die erste Frau, die ein Spiel der PDC Darts-WM gewinnen kann. (Der Spielplan der Darts-WM)

Darts-WM: Mensur Suljovic - Fallon Sherrock ab 22 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf YouTube

Es waren unglaubliche Szenen, die sich kurz nach dem zweiten Matchdart der 25-Jährigen im Ally Pally abspielten. Nun will Sherrock den nächsten Coup schaffen - gegen niemand geringeren als Mensur Suljovic.

Die Nummer elf der Welt sollte gewarnt sein, denn Sherrock gewann nicht nur das Spiel, sondern legte dabei auch sensationelle Zahlen auf. Sechs Mal erzielte sie die perfekte Aufnahme von 180, im Schnitt hagelte es 91,12 Punkte pro Aufnahme.

Suljovic will es besser machen

Für Suljovic bleibt dieses Spiel aber eine Pflichtaufgabe. Der Österreicher geht mit viel Wiedergutmachungswillen in die WM, schied im letzten Jahr bereits in der zweiten Runde gegen Ryan Searle aus. Auch das Jahr 2019 lief für ihn nicht unbedingt glanzvoll. Platz sechs in der Premier League sowie Siege bei der 26. Players Championship und der Austrian Darts Championship stehen zu Buche. Sein größter Erfolg bei einer Weltmeisterschaft war das Achtelfinale 2011.

Das Spiel zwischen Sherrock und Suljovic ist das dritte der Abendsession. Zuvor steigen auch weitere Schwergewichte in das Turnier ein. Zum Auftakt der Abendsession fordert Justin Pipe Daryl Gurney (6. der Weltrangliste) heraus. Auch Gurney scheiterte im letzten Jahr bereits in der 3. Runde und möchte es in diesem Jahr besser machen. Der Wurfstil von Justin Pipe wird dem Nordiren wahrscheinlich nicht schmecken.

Darts-WM: Daryl Gurney - Justin Pipe ab 20 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf YouTube

Anschließend steigt das Duell zwischen Ex-BDO-Weltmeister Glen Durrant (27.) und Damon Heta. Die Abendsession wird von Youngster Dimitri Van den Berg (29) abgeschlossen. Der tanzsüchtige Belgier muss im Duell mit Josh Payne ran.

Doppel-Weltmeister greift ein

Ebenfalls namhaft geht es in der Nachmittagssession zu - inklusive einem Doppel-Weltmeister. Adrian Lewis steigt gegen den Spanier Cristo Reyes ins Turnier ein. Der Engländer schaffte 2011 und 2012 den großen Triumph im Ally Pally, konnte aber in den letzten Jahren nicht mehr an das damalige Niveau anknüpfen.

Darts-WM: Adrian Lewis - Cristo Reyes ab 16:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf YouTube

Im letzten Jahr schaffte es Lewis trotzdem ins Viertefinale und scheiterte dort an Michael van Gerwen. Aber auch der Zweitrunden-Gegner Reyes ist nicht zu unterschätzen.

Zuvor steigt zu Beginn des Nachmittages das Duell zwischen Keegan Brown (26.) und Seigo Asada. Anschließend darf auch Simon Whitlock im Ally Pally aufzaubern. Die Nummer 14 der Welt trifft auf den englischen Youngster Harry Ward.

Das dritte Duell des Tages tragen Steve West (28.) und Ryan Searle aus.

So können Sie die Darts-WM 2020 LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, YouTube und DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Die Spiele vom Freitag in der Übersicht

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

2. Runde: Keegan Brown vs. Seigo Asada

2. Runde: Simon Whitlock vs. Harry Ward

2. Runde: Steve West vs. Ryan Searle

2. Runde: Adrian Lewis vs. Cristo Reyes

Abendsession ab 20 Uhr:

2. Runde: Daryl Gurney vs. Justin Pipe

2. Runde: Glen Durrant vs. Damon Heta

2. Runde: Mensur Suljovic vs. Fallon Sherrock

2. Runde: Dimitri Van den Berg vs. Josh Payne