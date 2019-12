Am siebten Tag der Darts-WM greift mit Gerwyn Price einer der Top-Favoriten ins Geschehen ein.

Der Waliser spielt seine stärkste Saison bislang und hat 2019 sowohl den Grand Slam of Darts als auch die International Darts Open gewonnen.

Entsprechend selbstbewusst gibt sich der "Iceman" vor seinem ersten Auftritt im Ally Pally gegen den Iren William O'Connor. "Wenn ich mein bestes Spiel zeige, dann gewinne ich - ganz egal wie der Gegner heißt", tönte der 34-Jährige.

Wie wird sich Price benehmen?

Mindestens ebenso interessant wie seine Leistung dürfte sein Auftreten werden. Galt er doch lange Zeit als Bad Boy, der es liebte, Gegner und Publikum gleichermaßen mit Trash Talk und wilden Gesten zu provozieren. In diesem Jahr allerdings gibt er sich zunehmend gezähmt und bedankte sich beispielsweise nach seinem Sieg beim Grand Slam of Darts ausgiebig beim "fantastischen Publikum".

Ehe Price die Abendsession beschließt, kommt es zum Duell zwischen Dave Chisnall und Vincent van der Voort. Chizzy ist als Nummer zehn der Welt sicherlich favorisiert. Doch van der Voort hinterließ bei seinem klaren 3:0-Auftaktsieg gegen Keane Barry einen starken Eindruck.

Auch am Nachmittag sind schon einige Highlights geboten.

Auftakt für Henderson und Beaton

In Spiel 3 hat John Henderson seinen ersten Auftritt. Der "Highlander" aus Schottland mit der mächtigen Statur nimmt schon zum achten Mal an einer PDC-Weltmeisterschaft teil und trifft auf James Richardson. Der Engländer hatte in der ersten Runde seine liebe Mühe mit der Japanerin Mikuru Suzuki und gewann am Ende glücklich mit 3:2.

Auch Steve Beaton, "The Bronzed Adonis", ist immer für spektakuläre Auftritte gut und einer der Publikumslieblinge. Der 55 Jahre alte Engländer mit Kyle Anderson aus Australien zu tun.

