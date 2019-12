Spitzt die Pfeile - Tag vier im Ally Pally steht auf dem Programm!

Den Fans wurde an den ersten drei Tagen bereits fast alles geboten, was diesen Sport so faszinierend macht. Der Auftritt des Dominators Michael van Gerwen, der bewegende Abschied von Raymond van Barneveld und das überraschende Aus von Rob Cross und Michael Smith.

Anzeige

Am vierten Tag gibt es "nur" eine Abendsession mit vier Matches - die haben es aber in sich! (Hier zum Spielplan der Darts-WM 2020)

Das Highlight dabei ist der Auftritt des zweimaligen Weltmeisters Gary Anderson gegen Brendan Dolan aus Nordirland. Der Schotte geht wieder als Mitfavorit an den Start, hat aufgrund von Rückenproblemen aber eine durchwachsene Saison hinter sich.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Irische Festspiele im Ally Pally

Ansonsten wird der altehrwürdige Ally Pally von den Farben grün, weiß und orange dominiert werden - denn drei der acht Spieler kommen aus Irland. Wenn es perfekt für die irischen Darts-Fans läuft, stehen am Ende des Tage also drei Spieler von der grünen Insel in Runde 2.

Darts-WM: Gary Anderson - Brendan Dolan ab 22 Uhr auf SPORT1 im Free-TV, Livestream und auf YouTube

Da wird aber vor allem Vincent van de Voort ein gehöriges Wörtchen mitreden wollen. Der "Dutch Destroyer" duelliert sich im dritten Match des Tages mit Keane Barry um das Ticket für Runde zwei.

Davor hoffen aber bereits die Fans aus dem hohen Norden auf ein erfolgreiches Match. Immerhin steht mit dem Finnen Marko Kantele der einzige Skandinavier im Teilnehmerfeld der Weltmeisterschaft am Oche.

Er bekommt es mit dem Iren William O'Connor zu tun. Der hat in seiner Vita schon einen Einzug in die dritte Runde bei der WM 2019 stehen.

Darts-WM: William O'Connor - Marko Kantele, ab 21 Uhr Uhr auf SPORT1 im Free-TV, Livestream und auf YouTube

Irisch-englisches Duell zum Auftakt

Den Auftakt zum vierten Akt des Darts-Wahnsinns machen Steve Lennon und Callan Rydz.

Irisch-englische Duelle bringen immer eine besondere Brisanz mit, weshalb die Zuschauer die Halle wahrscheinlich ohne Aufwärmphase direkt wieder in ein Tollhaus verwandeln werden.

Darts-WM: Steve Lennon - Callan Rydz, ab 20.10 Uhr auf SPORT1 im Free-TV, Livestream und auf YouTube

Jetzt aktuelle Sportbekleidung bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

So können Sie die Darts-WM 2020 LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, YouTube und DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Die Ergebnisse vom Montag in der Übersicht:

1. Runde: Steve Lennon vs. Callan Rydz

1. Runde: William O'Connor vs. Marko Kantele

1. Runde: Vincent van der Voort vs. Keane Barry

2. Runde: Gary Anderson vs. Brendan Dolan