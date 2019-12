Wie die gesamte Darts-Welt hat der bittere Abgang von Superstar Raymond van Barneveld auch den deutschen Profi Martin Schindler mitgenommen.

Die niederländische Darts-Legende musste am vergangenen Samstag bei ihrer letzten WM-Teilnahme eine schmachvolle Auftaktniederlage hinnehmen - und war hinterher am Boden zerstört.

Auch seine Fans, die sogenannte "Barney Army", konnten ihren gefallenen und untröstlichen Helden nicht aufmuntern. Es waren beinahe tragische Szenen, die sich im berühmten Londoner Ally Pally abspielten.

Schindler: Darts beansprucht den Kopf

"Das war schon etwas erschütternd. Aber es zeigt einfach, wie stark Darts den Kopf beansprucht und wie schwer die ganze Prozedur selbst für jemanden wie Raymond van Barneveld ist, der 50 Jahre alt ist, über 20 Jahre in diesem Sport war und fünf Weltmeistertitel hat", sagte Schindler im Gespräch SPORT1 über den traurigen Karriere-Schlusspunkt seines Kollegen:

"Das zeigt, wie sich Niederlagen, schlechte Erfahrungen und Ergebnisse in den Kopf einbrennen. Das zu verarbeiten ist nicht einfach. Als Profi und fortgeschrittener Darts-Spieler weiß man, wie hart diese ganze Szene und dieses Spiel ist. In einem Moment bist du drauf und dran, zu gewinnen. Im anderen bist du der große Verlierer des Abends. Es ist so ein schmaler Grat dazwischen, das ist manchmal nicht gut für den Kopf."

Schindler: Darts kann Seele zerfleischen

Auch van Barnevelds gnadenlose Selbstabrechnung nach der Niederlage gegen den stark aufspielenden US-Außenseiter Darin Young (1:3) schockierte Schindler:

"Das finde ich sehr, sehr brutal, wie hart er mit sich selbst ins Gericht gegangen ist. Ich hätte das auch wirklich nicht gedacht, dass bei jemandem, der so viel Erfahrung hat und das so viele Jahre gemacht hat, sich das so extrem abspiegelt. Das zeigt, wie stark ansprechend Darts ist und wie sehr das die Seele zerfleischen kann."

Barney: "Werde mich jeden einzelnen Tag hassen"

Zerfleischt hatte sich "Barney" nach dem WM-Aus gegen Nobody Young übrigens selbst - und erschreckend drastische Worte für seine Leistung gefunden:

"Ich habe in der ersten Runde nach einem desaströsen Jahr verloren. Das werde ich mir niemals verzeihen. Niemals. Wenn du in den vergangenen beiden Jahren in der ersten Runde verlierst, bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht in dieses Spiel. Ich gehöre nicht mehr auf dieses hohe Niveau. So fühle ich mich auch. Das werde ich mir für den Rest meines Lebens sagen. Ich kann von diesem Punkt an nicht mehr mit mir selbst leben, nie wieder. Für diesen glanzlosen Abschied werde ich mich jeden einzelnen Tag hassen."