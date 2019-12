Das Märchen von Fallon Sherrock bei der PDC Darts-WM ist trotz einer herausragenden Leistung beendet.

Die 25-Jährige verlor ihr drittes Match nach einer echten High-Finish-Show im Londoner Ally Pally gegen Chris Dobey (Nr. 22 der Welt) mit 2:4.

"Ich bin nicht enttäuscht, ich bin wirklich glücklich mit Allem, was passiert ist. Ich habe nicht schlecht gespielt - und er hat absolut fantastisch gespielt! Ich habe alles gegeben", sagte Sherrock am SPORT1-Mikrofon.

Sherrock glänzt mit High-Finish-Show

Ihr Gegner "Hollywood" legte mit durchschnittlich über 100 Punkten per Aufnahme einen extrem hohen Average an den Tag, hatte aber lange Zeit große Probleme mit den Doppelfeldern - was Sherrock stets eiskalt ausnutzte und mit einem wichtigen High-Finish nach dem anderen auch lange in Führung blieb.

Mit 142, 124 und 104 Punkten checkte sie gleich drei mal über 100 Zähler aus, ihre Doppelquote bewegte sich zwischenzeitlich bei unfassbaren 75 Prozent. Dazu spielte sie einen starken Average von knapp 91 Punkten und warf 8 Mal die 180.

Momentum kippt zugunsten Dobeys

Im fünften und sechsten Satz kippte schließlich das Momentum des Matches zugunsten Dobeys: Sherrock konnte ihr hohes Niveau auf die Doppelfelder nicht mehr halten, zudem drehte der 29-Jährige richtig auf und glänzte im richtigen Moment einem 141er-Finish.

Im Achtelfinale trifft Dobey nun auf seinen Landsmann Glen Durrant, der sich gegen Daryl Gurney durchgesetzt hatte. (Spielplan und alle Ergebnisse der Darts-WM 2020)

Sherrock will BDO-Weltmeisterin werden

Auf die Frage, wie es für sie nun weitergeht, antwortete Sherrock bei SPORT1: "Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, und das ist das Spannende daran. Ich weiß nicht, wohin mich der Weg noch führt und was es noch zu tun gibt. Aber ich denke, der nächste Schritt ist, die BDO Frauen-WM zu gewinnen."

Die Spiele der Nachmittagssession an Tag 12 im Überblick:

3. Runde: Simon Whitlock - Mervyn King 4:1

3. Runde: Daryl Gurney - Glen Durrant 2:4

3. Runde: Fallon Sherrock - Chris Dobey 2:4

