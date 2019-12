Die größten Exoten der Darts-WM 2020 zum Durchklicken:

Insgesamt 96 Spieler kämpfen ab dem 13. Dezember bei der Darts-Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace um den Titel. (Die Darts-WM 2020 ab dem 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Livestream)

Neben den Stars der Szene sind auch in diesem Jahr wieder etliche Außenseiter aus aller Herren Länder in London dabei und hoffen, in der englischen Hauptstadt für die ein oder andere Überraschung sorgen zu können.

SPORT1 stellt die Exoten der Darts-WM 2020 vor. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2020)