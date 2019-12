Mit einem eisigeren Duell hätte der Abend nicht enden können.

Zum Abschluss des ersten Tages der Darts-WM 2020 (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) im Ally Pally begegneten sich Superstar Michael van Gerwen und sein niederländischer Landmann Jelle Klaasen.

Van Gerwen sicherte sich einen 3:1-Sieg, der mehrmalige Weltmeister verlor dabei den ersten Satz trotz einer 2:0-Legführung. Auf der Bühne würdigten sich die Kontrahenten keines Blickes, auch einen Handshake gab es nicht.

"Jelle und ich haben eine Vergangenheit. Ich hasse ihn, deswegen will ich nicht gegen ihn verlieren", sagte van Gerwen nach der Partie auf der Pressekonferenz.

Doch warum können sich MvG und The Cobra nicht leiden?

MvG und Klaasen waren gut befreundet

Ursprünglich waren "Mighty Mike" und der fünf Jahre ältere Klaasen gut befreundet. Beide galten als die größten Talente ihres Landes, trainierten zusammen und fuhren sogar gemeinsam in den Urlaub. (Der Spielplan der Darts-WM 2020 als PDF zum Downloaden und Ausdrucken)

Klaasen krönte sich 2006 mit 21 Jahren beim Verband BDO zum jüngsten Darts-Weltmeister der Geschichte, als er Raymond van Barneveld besiegte und dieser im Anschluss zur PDC wechselte. Noch im gleichen Jahr triumphierte MvG mit 17 Jahren beim World Masters.

Fünf Jahre hatte die Freundschaft der beiden noch Bestand, ehe sich Klassen die Sympathien von van Gerwen für alle Zeiten verscherzte.

Nacktfotos an Schwägerin?

Der damals 27-Jährige verschickte demnach Nacktfotos von sich selbst via Twitter und E-Mail an die Schwester von van Gerwens Freundin Daphne Govers. Wohl verbunden mit der Aufforderung, ähnliche Bilder zurückzuschicken.

Problem dabei: Die Schwägerin in spe war seinerzeit erst 15 Jahre alt, litt an Autismus und lebte in einer Behinderteneinrichtung.

Die Jugendliche vertraute sich einem Lehrer an, Klaasen sah sich im Anschluss einer Klage gegenüber. Polizeiermittlungen, Zahlung von Schmerzensgeld und das Ableisten gemeinnütziger Arbeit folgten.

Klaasen musste pausieren

In der Darts-Szene sah sich der Niederländer Beschimpfungen ausgesetzt. Steve West bezeichnete ihn unter anderem als "schmierigen Pädophilen", der sich auch seiner Frau genähert haben soll.

Forderungen nach einer lebenslangen Sperre kam die PDC nicht nach. Nach einem halben Jahr Pause durfte Klaasen wieder an das Oche treten.

Als sich MvG und "The Cobra" 2016 für den World Cup of Darts qualifizierten, spielte am Ende der drittplatzierte van Barneveld für Klaasen.

Michael van Gerwen hat seine damalige Freundin Daphne Govers inzwischen geheiratet und ist Vater. Klaasen und seine langjährige Freundin haben ebenfalls den Bund fürs Leben geschlossen und sind Eltern.