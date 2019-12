Simon Whitlock hat nach anfänglichen Problemen das Achtelfinale der Darts-WM 2020 der PDC erreicht. (Darts-WM LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Der Australier warf in der dritten Runde Mervyn King aus England mit 4:1 aus dem Turnier. Ein Drei-Dart-Average von 90,94 Punkten und eine Doppelquote von 40 Prozent reichten dem Mann aus Down Under zum Sieg. King kam auf 89,51 Punkte im Schnitt und 52,94 Prozent Checkout-Erfolg.

Nachdem Whitlock mit einem 80er-Average im ersten Satz, der mit 3:0 an King ging, einen absoluten Fehlstart erwischt hatte, entschied er den zweiten Durchgang mit 3:2 für sich.

Whitlock fordert Price oder Henderson

Im dritten Satz schloss der "Wizard" an diesen Trend an und holte ihn sich mit einem Elf-Darter zum 3:2. In Set vier setzte der Routinier sogar noch einen drauf. Mit einem brillanten 148er-Checkout tütete Whitlock auch diesen Satz ein und ging mit 3:1 in Führung. (Spielplan und alle Ergebnisse der Darts-WM 2020)

Im letzten Durchgang nutzte er die Fehler auf Doppel seines Kontrahenten und checkte die Doppel-10 zum 3:2 in legs und damit zum Matchgewinn.

Im Achtelfinale bekommt es Whitlock mit Gerwyn Price oder John Henderson zu tun, die ihr Drittrundenmatch heute Abend austragen. (Abendsession ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Die Spiele der Nachmittagssession an Tag 12 im Überblick:

3. Runde: Simon Whitlock - Mervyn King 4:1

3. Runde: Daryl Gurney - Glen Durrant

3. Runde: Fallon Sherrock - Chris Dobey

