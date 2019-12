Jelle Klaasen hat das erste Match der Darts-WM 2020 (JETZT LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) gewonnen.

Der Niederländer bezwang Kevin Burness zum Auftakt mit 3:1 Sätzen und erspielte sich damit ein Duell mit Weltmeister Michael van Gerwen. Dieses Match schließt den ersten Abend im Londoner Alexandra Palace ab. (Hier zum Spielplan der Darts-WM 2020)

Anzeige

Klaasen erwischte einen Fehlstart und musste den ersten Satz abgeben. Anschließend drehte er aber auf und zwang den Engländer mit einigen High Finishes in die Knie.

"Nach dem ersten Satz habe ich besser getroffen. Das war der Schlüssel, um gewinnen zu können", sagte Klaasen hinterher im Interview mit SPORT1.

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace ab dem 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Langjährige Rivalität zwischen van Gerwen und Klaasen

Beide Kontrahenten warfen zwei 180er, im Drei-Darts-Average (95 zu 91,7) und in der Checkout-Quote (55 zu 40 Prozent) war Favorit Klaasen aber deutlich besser und setzte sich verdient durch. (Der Spielplan der Darts-WM 2020 als PDF zum Downloaden und Ausdrucken)

Nun kommt es zum Duell mit van Gerwen. Beide Kontrahenten können sich nicht leiden, da "Cobra" Klaasen vor einigen Jahren der geistig behinderten Schwester von van Gerwens jetziger Frau anzügliche Bilder von sich geschickt hatte. "Mighty Mike" hat diese Affäre bis heute nicht vergessen und würdigt seinen Gegner bei Duellen gegeneinander keines Blickes.

Bei der WM treffen die beiden erstmals gegeneinander.

Huybrechts zittert sich weiter

Nach Klaasen qualifizierte sich auch Kim Huybrechts für die zweite Runde und trifft dabei am Samstagabend auf Mitfavorit Rob Cross.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Der Belgier gewann gegen den erst 21-jährigen Geert Nentjes aus den Niederlanden knapp mit 3:2. "Hurricane" drehte dabei einen 1:2-Rückstand und zitterte sich letztlich zum Sieg.

Der Niederländer war lange gleichwertig mit seinem routinierten Gegner, scheiterte aber letztlich an der Doppelquote: Nentjes verwandelte nur 32 Prozent seiner Darts auf ein Doppel, bei Huybrechts waren es 43 Prozent.

Die Ergebnisse vom 13. Dezember (Best of 5 Sets):

1. Runde: Jelle Klaasen vs. Kevin Burness 3:1

1. Runde: Kim Huybrechts vs. Geert Nentjes 3:2

1. Runde: Luke Humphries vs. Devon Petersen

2. Runde: Michael van Gerwen vs. Jelle Klaasen