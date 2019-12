Nico Kurz hat den nächsten Coup bei der Darts-WM geschafft und ist in die dritte Runde eingezogen.

Der Deutsche bezwang den Weltranglisten-15. Joe Cullen nach einer starken Leistung mit 3:1 und trifft nun am Montagnachmittag auf Jugendweltmeister Luke Humphries (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Anzeige

"Ich bin so glücklich, dass es geklappt hat. Mir fehlen noch ein bisschen die Worte", sagte der 22-Jährige hinterher im SPORT1-Interview. "Ich habe gemerkt, dass genügend Deutsche im Publikum sind und mich gut unterstützt haben." Durch den Drittrundeneinzug hat der Weltranglisten-222. bereits 25.000 Pfund (rund 29.300 Euro) Preisgeld sicher.

Kurz erwischte einen Traumstart und lag schnell mit 2:0 Legs in Führung. Sowohl im dritten Leg (auf die Doppel-20) als auch im fünften Leg (auf das Bulls Eye) ließ er einen Satzdart liegen, sodass Cullen der Satzgewinn gelang.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Kurz dreht Rückstand in Sieg

Im zweiten Satz der umgekehrte Verlauf: Kurz holte einen 0:2-Rückstand auf und überlebte einen Satzdart, sodass er zum 1:1 ausgleichen konnte.

Den dritten Durchgang holte er sich mit 3:1, im vierten lag er mit 0:2 Legs hinten. Danach drehte Kurz aber wieder auf, glich aus und verwandelte seinen dritten Matchdart auf die Doppel-20.

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace täglich LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Hopp kann Kurz folgen

Kurz kam am Ende auf einen Average von 92,5 Punkten (Cullen 93,1), 42 Prozent der Doppelversuche landeten im Ziel (Cullen 45 Prozent). Beide Spieler schafften je zweimal das Maximum von 180 Punkten, dafür schaffte Kurz gleich 19-mal mindestens 140 Punkte (Cullen 14x).

In seinem Debütmatch beim Jahreshöhepunkt hatte sich Kurz am Mittwoch gegen den Engländer James Wilson durchgesetzt.

Damit können zwei Deutsche in die dritte Runde einziehen. Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp trifft in seinem Zweitrundenmatch direkt nach Kurz auf Benito van de Pas, der in der 1. Runde Gabriel Clemens aus dem Turnier geworfen hatte.

Noch nie stand ein deutscher Spieler im Achtelfinale einer WM.

Alle Partien der Abendsession im Überblick:

2. Runde: Nathan Aspinall vs. Danny Baggish 3:1

2. Runde: Joe Cullen vs. Nico Kurz 1:3

2. Runde: Max Hopp vs. Benito van de Pas

2. Runde: Peter Wright vs. Noel Malicdem