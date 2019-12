Nathan Aspinall hat sich in die dritte Runde der Darts-WM 2020 (täglich LIVE im TV auf SPORT1) gekämpft.

Der letztjährige Halbfinalist bezwang den Amerikaner Danny Baggish mit 3:1.

Anzeige

Dabei legte Baggish stark los und sicherte sich den ersten Satz. Anschließend spielte "The Asp" aber seine Klasse aus, im zweiten Satz kam er auf einen Average von überragenden 110 Punkten.

Aspinall nun gegen Ratajski

Aspinall erkämpfte sich im Anschluss die Führung und gewann letztlich souverän. In der dritten Runde trifft der Engländer auf den Polen Krzysztof Ratajski.

Im Drei-Darts-Average (93,9 zu 89,5) war Aspinall seinem Gegner überlegen, die Checkout-Quote sprach für den US-Amerikaner (50 zu 43 Prozent).

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Am Abend ist Peter Wright gefordert. Der Schotte trifft auf Noel Malicdem aus den Philippinen.

Alle Partien der Abendsession im Überblick:

2. Runde: Nathan Aspinall vs. Danny Baggish 3:1

2. Runde: Joe Cullen vs. Nico Kurz 1:3

2. Runde: Max Hopp vs. Benito van de Pas

2. Runde: Peter Wright vs. Noel Malicdem