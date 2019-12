Der Spanier Jose Justicia ist überraschend in die 2. Runde der Darts-WM 2020 (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) eingezogen.

Gegen Arron Monk gewann der Weltranglisten-92. deutlich mit 3:0.

Justicia war in dem qualitativ schwachen Duell sowohl im Drei-Darts-Average (88,9 zu 82,6) als auch bei der Doppel-Quote (39 zu 23 Prozent) seinem Gegner überlegen und verdiente sich den Sieg. In der 2. Runde wartet Stephen Bunting auf den Sieger.

Baggish ringt Boulton nieder

Im zweiten Match setzte sich Danny Baggish knapp mit 3:2 gegen Andy Boulton durch. Baggish zog damit nach seinem Landsmann Darin Young als zweiter US-Amerikaner in die 2. Runde ein.

Am Abend steigt mit Mikuru Suzuki die erste Frau bei der Darts-WM ein, auch Vorjahresfinalist Michael Smith tritt an.

Am Samstag waren mit Raymond van Barneveld und Rob Cross bereits zwei große Namen ausgeschieden, am Sonntagnachmittag verabschiedete sich Ian White überraschend.

Die Partien der Abend-Session im Überblick:

1. Runde: Arron Monk vs. Jose Justicia 0:3

1. Runde: Andy Boulton vs. Danny Baggish 2:3

1. Runde: James Richardson vs. Mikuru Suzuki

2. Runde: Michael Smith vs. Luke Woodhouse