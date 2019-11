Mikuru Suzuki hat sich zum ersten Mal für die PDC Darts-WM qualifiziert.

Die 37-jährige Japanerin gewann das Qualifikationsturnier der Frauen und holte sich das erste von zwei Frauen-Tickets für die am 13. Dezember startende Weltmeisterschaft. Dabei traten lediglich Nicht-Britinnen an - das zweite Ticket wird in einem Turnier vergeben, an dem nur britische Spielerinnen teilnehmen können.

Im Vorjahr, als erstmals zwei WM-Tickets für die Frauen vergeben wurden, hatten sich Lisa Ashton (England) und Anastasia Dobromyslova (Russland) die Startplätze gesichert.

Beste Deutsche scheitert im Viertelfinale

Die Russin, die 2009 beim Grand Slam of Darts Vincent van der Voort geschlagen hatte und im Vorjahr gleich zum WM-Auftakt scheiterte (0:3 gegen Ryan Joyce), musste sich am Samstag im Viertelfinale Corrine Hammond geschlagen geben.

Auch die beste Deutsche Sandra Kaup scheiterte im Viertelfinale, gegen Renata Slowikowska (Polen) verlor sie knapp mit 5:6.

Das Finale war dann eine rein japanische Angelegenheit. Suzuki schlug ihre Landsfrau Kasumi Sato mit 6:3.

Suzuki ist eine der besten Darts-Spielerinnen und amtierende BDO-Weltmeisterin. Sie nahm wie Ashton auch am gerade laufenden Grand Slam (täglich LIVE im TV auf SPORT1) teil, verlor jedoch ihre drei Gruppenspiele gegen Gerwyn Price (3:5), Dimitri van den Bergh (1:5) und Robert Thornton (3:5).