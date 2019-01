Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM 2019 der PDC (täglich LIVE im TV auf SPORT1) das Duell der Ex-Weltmeister für sich entschieden.

Der Niederländer (Weltmeister 2014 & 2017) zog gegen Adrian Lewis (Weltmeister 2011 & 2012) mit 4:1 ins Viertelfinale ein.

"Mighy Mike" spielte einmal mehr einen extrem hohen Drei-Darts-Average von 108,69 Punkten, wo der "Jackpot" selbst mit durchschnittlich starken 100,4 Zählern nicht mithalten konnte.

In der Runde der letzten Acht trifft van Gerwen am Samstag auf den Sieger der Partie James Wade vs. Ryan Joyce. Zuvor hatte sich Superstar Gary Anderson das erste von acht Viertelfinal-Tickets in einem epischen Match gegen Chris Dobey gesichert.

Die Spiele am Donnerstag im Überblick

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1):

Toni Alcinas - Benito van de Pas 2:4

Gary Anderson - Chris Dobey 4:3

Michael van Gerwen - Adrian Lewis 4:1

Nachmittagssession:

Devon Petersen - Steve West 4:2

Dimitri Van den Bergh - Luke Humphries 1:4

Michael Smith - John Henderson 4:2

