Real gegen Barca, Borg gegen McEnroe, Raymond van Barneveld gegen Phil Taylor: So in etwa kann der Darts-Laie sich die Bedeutung der wohl legendärsten Rivalität der Sportart vorstellen.

"Es wird ein Klassiker. Das ist wie Holland - Deutschland im WM-Finale", sagte Rekordweltmeister Taylor einmal zu SPORT1 über seine Duelle mit dem Niederländer: "Im Darts wird's nicht größer."

Anzeige

26 Jahre Geschichte

Die Geschichte des Darts-Clasico - Fußball-Fan van Barneveld nennt ihn selbst so - reicht zurück bis ins Jahr 1990. Es gab 83 Begegnungen, fünf bei einer WM. Jede war auf ihre Weise denkwürdig.

Raymond Barneveld and Phil Taylor © Getty Images

Anfang 2007 zum Beispiel, van Barneveld war gerade erst als viermaliger Weltmeister der Konkurrenzorganisation BDO zur PDC gewechselt. Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme landete er im Finale und rang Taylor dort mit 7:6 nieder.

Taylor bezeichnete den im Sudden-Death-Leg entschiedenen Showdown später als das beste Finale mit seiner Beteiligung. Und davon gab es bekanntlich viele.

Handfester Zoff bei der WM 2013

Es blieb bei diesem einen Titelgewinn van Barnevelds, auch weil Taylor in drei der vier weiteren WM-Duellen die Oberhand behielt: Bei der Final-Revanche 2009 fegte er Barney mit 7:1 weg, auch 2013 und 2015 gewann er.

Vor allem das hitzige Halbfinale der WM 2013 blieb in Erinnerung, der sportliche Wettkampf artete damals in einen handfesten Streit aus. Nach Taylors 6:4-Sieg schüttelte van Barneveld Taylor die Hand und zog ihn dabei an sich heran - um ihn zu umarmen, wie er später erklärte.

Der angespannte Taylor missverstand es, riss sich los, stieß van Barneveld weg und beschimpfte ihn. Später entschuldigte er sich, es kam zur Versöhnung.

Taylor nennt van Barneveld "brillant"

Sportliche Brisanz hatte das Aufeinandertreffen bis zum Schluss, auch wenn der am 13. August 1960 geborene Taylor und der sieben Jahre jüngere van Barneveld (geb. 20. April 1967) irgendwann gegen den Ruf kämpften, ihren Zenit überschritten zu haben.

Vor dem letzten WM-Duell beim Turnier 2016/17 standen von Taylors Seite schon Andeutungen in Sachen Karriere-Ende im Raum. Der 5:3-Erfolg von "Barney" im Viertelfinale war dann aber doch noch nicht das Ende, Taylor griff im Jahr darauf nochmal an und wurde fast nochmal Champion, verlor aber das Finale gegen Rob Cross. Vorher hatte er bei der Champions League of Darts auch sein letztes Match gegen van Barneveld für sich entschieden.

Die abschließende Bilanz der Rivalität: 61 Siege für Taylor, 18 für van Barneveld, vier Unentschieden. Die Faszination des Duells hielt aber auch an, als beide am Ende ihrer Karriere waren (wobei Barney inzwischen ein Comeback angeleiert hat): 2020 erfreuten sie nostalgische Fans während der Corona-Pandemie mit einem Fernduell für den guten Zweck - van Barneveld gewann 7:6.