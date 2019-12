Sie gehören zum Darts wie die grölenden Fans und die kunterbunten Kostüme - die Spitznamen der Dartspieler.

Auf den Trikots der Profis prangen die Pseudonyme in bunten Lettern und geben ihnen eine individuelle Identität.

Anzeige

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace ab dem 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Dabei sind manche Namensentstehungen durchaus kurios. SPORT1 zeigt die Spitznamen der Darts-Stars und wie sie zu diesen gekommen sind.

Taylor bekam Spitznamen durch einen Zufall

Die nach der WM 2018 zurückgetretene Darts-Legende Phil "The Power" Taylor bekam seinen Spitznamen durch einen Zufall.

Der englische TV-Mitarbeiter Peter George trat in einem dunklen Zimmer auf die CD-Hülle "The Power" von der Gruppe SNAP! und fand diesen Namen passend für den Darts-Pro.

Taylor nahm den Spitznamen an, lief fortan unter diesem Titel in die Hallen ein und machte sich zur Legende. Nach der WM 2018 trat der 16-malige Weltmeister zurück.

© Getty Images

Der mächtige Michael, "Snakebite" und der "Flying Scotsman"

Sein würdiger Nachfolger ist Michael van Gerwen. Als "Mighty Mike" dominiert der Niederländer die Tour. Ein denkbar passender Name, denn durch sein mächtiges Erscheinungsbild und das giftgrüne Shirt lässt er seine Gegner reihenweise erzittern.

© Getty Images

Gary Anderson benannte sich nach der schnellsten Zugverbindung zwischen London und Edinburgh, dem "Flying Scotsman". Fälschlicherweise wird oft behauptet sein Spitzname wäre eine Anspielung auf den "Fliegenden Holländer". Zu Beginn seiner Karriere war Anderson als "Dreamboy" bekannt. Er wechselte aber den Namen, als er 2009 zur PDC wechselte.

Gary Anderson reist als Titelverteidiger zur Champions League of Darts © Getty Images

SPORT1 DARTS ADVENTSKALENDER 2019 - Das Geschenk für jeden Darts-Begeisterten - HIER SICHERN | ANZEIGE

Der verrückteste Vogel unter den Dartspielern ist ohne Zweifel Peter Wright. Schrille Outfits und bunte Frisuren sind das Markenzeichen von "Snakebite". Dieser Spitzname kommt von dem gleichnamigen Lieblingsgetränk des Schotten. Es besteht aus Cider und hellem Bier mit einem Schuss Fruchtsirup.

© Getty Images

"Barney Army" mit berühmtem Mitglied - Rob Cross, der Elektriker

Für einen weiteren großen Spieler ist nach der WM 2020 Schluss: Raymond van Barneveld, genannt "Barney", will aber seinen Fans - der sogenannten "Barney Army" - noch einmal was bieten. Ein Anhänger von ihm ist übrigens Fußballer Toni Kroos.

© Getty Images

Rob Cross ist jener Mann, der Legende Phil Taylor im WM-Finale 2018 dessen letzte Niederlage beibrachte. Der Engländer startete 2017 seine Profikarriere und gehört seit dem zu den Topspielern der Tour. Sein Spitzname "Voltage" (elektrische Spannung) gab sich der dreimalige Major-Sieger aufgrund seines früheren Berufs. Cross ist gelernter Elektriker.

© Getty Images

DAZN gratis testen und die größten Darts-Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Michael Smith wird vom "Flying Scotsman" Anderson gemanagt. Dem "Bully Boy" - der Junge, der alle schikaniert - fehlt allerdings noch ein ganz großer Titel. Bei den Weltmeisterschaften 2019 scheiterte er im Finale an van Gerwen.

© Getty Images

Deshalb heißt Lewis "Jackpot" - Wade ist Nickname-Sammler

Adrian Lewis' Spitzname "Jackpot" fußt auf einer kuriosen Geschichte.

Vor einigen Jahren versuchte der zweimalige Weltmeister in einem Casino in Las Vegas an einem Spielautomaten sein Glück und gewann prompt 75.000 US-Dollar. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn Lewis bekam den Jackpot nicht ausgezahlt, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht 21 Jahre alt war.

© Getty Images

Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop | ANZEIGE

James Wade wirkt mit seinem schwarzen Hemd im Vergleich zu seinen Kollegen eher bieder, doch der Masterssieger hatte bereits eine Reihe von Spitznamen: "The Gladiator", "009", "No Nickname" oder "Spectacular" (Wortspiel, er ist der einzige Darts-Pro mit einer Brille - engl. spectacles). Doch seit über zehn Jahren ist er bei den Fans als "The Machine" bekannt.

© Getty Images

Auch bei den deutschsprachigen Startern dürfen Spitznamen nicht fehlen. Max Hopp tritt mit dem Namen "Maximiser" an. Der Österreicher Mensur Suljovic wird aufgrund seiner höflichen und freundlichen Art "The Gentle" genannt. So heißt übrigens auch seine Kneipe in Wien.

Max Hopp © Getty Images

Die Spitznamen der Dartspieler im Überblick: