Wenn der Master of Ceremonies seine Stimme hebt und die bunten Scheinwerfer durch die Hallen schwenken, dann ist der Moment gekommen, auf den jeder Fan bei einem Turnier wartet - der Walk-On der Spieler.

Mit ihrer Einlaufmusik bringen die Stars das Publikum beim Darts zum Kochen.

Dabei ist die Auswahl der Musiktitel unterschiedlich: Modern, Oldie, Rock oder Pop - die Darts-Profis kennen keine Ausnahme. Angelehnt an seinen Darts-Spitznamen "The Power" wählte Legende Phil Taylor als Walk-On-Theme "I've Got The Power" von Snap.

Superstar Michael van Gerwen rockt die Halle mit der "Seven Nation Army" von den White Stripes. Passend zur Melodie der Hymne grölen die Zuschauermassen seinen Namen und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre.

Eye of the Tiger lässt "Barney-Army" ausflippen

Beim Einmarsch des Altmeisters Raymond van Barneveld wird der ganze Saal in Orange getaucht. Sein Walk-On-Song "Eye of the Tiger" von Survivor erinnert an den Filmklassiker Rocky und lässt die "Barney Army" ausflippen.

Mit seiner Hymne durfte Gary Anderson bereits in drei WM-Finals einlaufen. Seine Fans hoffen "Jump Around" auch in diesem Jahr möglichst oft im Alexandra Palace zu hören.

Rob Cross entert zu "Hot Hot Hot" von Arrow die Bühne, Daryl Gurney bringt die Massen mit "Sweet Caroline" zum Schunkeln und Michael Smiths Einlauf-Song hat mit "Shut Up & Dance" eine klare Aufforderung an die Fans.

"Snakebite" steht für Party

Peter Wright ist bereits bei jedem Walk-On in Feierlaune. Mit Pitbulls "Don't Stop The Party" und seinem verrückten Aussehen steckt er die Zuschauer ein ums andere Mal an.

Hinter Stephen Buntings Walk-On-Musik steckt eine besondere Story. Der Engländer wird von seinen Anhängern mit der Cartoonfigur Peter Griffin aus der Serie Family Guy verglichen. Kurzerhand wählte Bunting dessen Lieblingslied "Surfin' Bird" von The Trashmen als Einlaufsong.

Hopp wechselt Walk-On-Song mehrfach

Während die meisten Darts-Profis ihrer Hymne über Jahre oder gar die ganze Karriere hinweg treu bleiben, änderte Deutschlands Nummer eins Max Hopp seine Einlaufmusik zu Beginn seiner Karriere mehrfach. Zunächst wechselte er vor der Weltmeisterschaft 2016 von "Levels" des inzwischen verstorbenen Avicii zu "Yaya Kolo". Seit 2018 läuft er zu "Hey Baby" von DJ Ötzi in die Hallen ein.

Gabriel Clemens setzt indes auf "Wonderwall" von Oasis, Nico Kurz auf "Life is Life" von "Opus".

Chase the Sun - die Hymne des Darts

Der Australier Simon Withlock unterstreicht mit "Down Unter" von Men at Work seine Herkunft, während Adrian Lewis mit "Reach Up" von Perfecto Allstarz auf den Ohrwurmfaktor setzt.

Die Musikgeschmäcker der Spieler liegen nicht jedem, doch spätestens wenn die Darts-Hymne "Chase The Sun" von Plantet Funk ertönt, gibt es im "Ally Pally" kein Halten mehr.

Die Walk-On-Songs der Darts-Stars:

Mensur Suljovic - "Simply The Best" von Tina Turner

Simon Whitlock - "Down Under" von Men at Work

James Wade - "The Boys Are Back In Town" von Thin Lizzy

Dave Chisnall - "Dizzy" von Vic Reeves und The Wonder Stuff

Ian White - "Play That Funky Music" von Wild Cherry

Nathan Aspinall - "Mr. Brightside" - The Killers

Joe Cullen - "Freed From Desire" von Gala

Adrian Lewis - "Money" von Pink Floyd gefolgt von "Reach Up" von Perfecto Allstarz

Raymond van Barneveld - "Eye Of The Tiger" von Survivor

Jonny Clayton - "Johnny B. Goode" von Chuck Berry

Jermaine Wattimena - "Trumpets" von Sak Noel & Salvi feat. Sean Paul

Stephen Bunting - "Surfin Bird" von The Trashmen

Darren Webster - "Dancing In The Dark" von Bruce Springsteen

Krzysztof Ratajski - "We Like to Party" - Vengaboys

Mervyn King - "King of Kings" von Motörhead

Jeffrey de Zwaan - "Could you be Loved" - Bob Marley

Steve Beaton - "Stayin' Alive" von The Bee Gees

Chris Dobey - "No Limits" - 2 Unlimited

Max Hopp - "Hey Baby" von DJ Ötzi

Keegan Brown - "Blitzkrieg Bop" - The Ramones

Steve West - "Don't Stop Believin'" von Journey

John Henderson - "Rockin' All Over The World" von Status Quo

Dimitri van den Berg - "Happy" von Pharrell Williams

Glen Durrant - "Let Me Entertain You" - Robbie Williams

Ricky Evans "YMCA" - Village People

Vincent van der Voort - "Give It Up" von KC and the Sunshine Band

Danny Noppert - "Levels" - Avicii

Jamie Lewis - "Fireball" - Pitbull fest. John Ryan

James Wilson - "Daydream Beliver" von The Monkees

Brendan Dolan - "I'm Shipping Up To Boston" von Dropkick Murphys

Steve Lennon - "Dearg Doom" - Horslips

Kyle Anderson - "Solid Rock" von Street Warriors

Kim Huybrechts - "Hi Ho Silver Lining" von Jeff Beck

William O'Connor - "The Irish Rover" - The Pogues feat. The Dubliners

Ryan Joyce - "Ride on Time" - Black Box

Cristo Reyes - "Hall of Fame" von The Scripts

Jelle Klaasen - "Sex on Fire" von Kings of Leon

Josh Payne - "Here Comes The Hotstepper" von Ini Kamoze

Gabriel Clemens - "Wonderwall" von Oasis

Justin Pipe - "You Can Feel The Force" von The Real Thing

Luke Humphries - "Cake By The Ocean" von DNCE

Ron Meulenkamp - "Boom! Shake the Room" - DJ Jazzy & The Fresh Prince

Richard North - "Shotgun" - George Ezra

Alan Norris - "Maria (I Like It Loud)" - Scooter

Benito van de Pas - "I Was Made For Loving You" von Kiss

Martin Schindler - "Another Brick In The Wall" von Korn

Robert Thornton - "500 Miles" von The Proclaimers

Ross Smith - "Tubthumping" von Chumbawamba

Robert Marijanovic - "Looking For Freedom" von David Hasselhoff

Toni Alcinas - "Back In Black" von AC/DC

Devon Petersen - "Waka Waka" von Shakira

Paul Nicholson - "Bad Raputation" von Joan Jett

Christian Kist - "Thunderstruck" von AC/DC

Kevin Burness - "Child's Anthem" von Toto

Mark McGeeney - "Metalingus" von Alter Bridge

Jan Dekker - "Explode" von Jordan & Baker

Arron Monk - "The Monkees" von The Monkees

Jose Justicia - "Oh Nanana" von BondeR300

Ritchie Edhouse - "Let's Get Ready To Rhumble" von Ant & De

Boris Koltsov - "Rasputin" von Boney M

Xiaochen Zong - "Galvanize" von The Chemical Brothers

Darius Labanauskas - "Infinity" von Guru Josh Project

Matthew Edgar - "Buck Rogers" von Feeder

Nitin Kumar - "Centuries" von Fall Out Boy

Ryan Searle - "Breathe" von The Prodigy

Robbie King - "Home Among the Gumtrees" von John Williamson

Andy Boulton - "Juicy Wiggle" von Red Foo

Danny Baggish - "Waste a Moment" von Kings of Leon

Jamie Hughes - "Hi Ho Silver Lining" von Jeff Beck

Zoran Lerchbacher - "Android Porn" von Kraddy

Luke Woodhouse - "Hundred Mile High City" von Ocean Colour Scene

Paul Lim - "Gangnam Style" von Psy