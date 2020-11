Wegen der Corona-Pandemie geht der Grand Slam of Darts 2020 (16. bis 24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) nicht wie gewohnt in Wolverhampton, sondern in der Ricoh Arena in Coventry ohne Publikum über die Bühne.

Aus deutscher Sicht ist dort nichts mehr zu holen. Gabriel Clemens scheiterte bereits in der Gruppenphase.

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen musste sich im Viertelfinale dem Australier Simon Whitlock trotz acht Matchdarts in einer dramatischen Partie im Decider geschlagen geben. (Spielplan und Ergebnisse des Grand Slam of Darts)

Van den Bergh will Serie ausbauen

Der "Wizard" trifft im Halbfinale auf den portugiesischen Überraschungsmann José de Sousa.

Das zweite Halbfinale bestreiten Dimitri Van den Bergh (Belgien) und Altmeister James Wade.

Der Grand Slam ist traditionell das einzige Event im Jahresverlauf, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO (inzwischen insolvent) teilnehmen.

Das 32-köpfige Teilnehmerfeld wurde zunächst in acht Gruppen aufgeteilt. Die besten zwei Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich fürs Achtelfinale. (Die Tabellen des Grand Slam of Darts)

SPORT1 zeigt das neuntägige Event in knapp 50 Stunden umfangreich im Free-TV. Zudem sind alle Sessions im kostenlosen Livestream auf YouTube zu sehen.

Der Spielplan des Grand Slam of Darts:

Halbfinale (Best of 31 Legs): (LIVE ab 20 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Simon Whitlock - José De Sousa

Dimitri Van den Bergh - James Wade

So können Sie den Grand Slam of Darts LIVE erleben:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, SPORT1 YouTube & DAZN

Ticker: SPORT1.de & SPORT1 App