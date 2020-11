Starker Einstand von Gabriel Clemens.

Am ersten Tag des Grand Slam of Darts (16.-24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) hat der Deutsche in der Gruppe A den ersten Sieg gefeiert. Clemens siegte in der Abend-Session gegen Joe Cullen mit 5:2.

Dabei beeindruckte der "German Giant" gleich zu Beginn. Nachdem sich Cullen das erste Leg gesichert hatte, zauberte Clemens das erste Highfinish auf die Bühne und sicherte sich mit einem 122er-Finish den Ausgleich zum 1:1. Und es sollte so weitergehen. (Die Tabellen des Grand Slam of Darts)

Auch MvG in Gruppe A mit Clemens

Nach zwei weiteren souveränen Legs klappte es auch bei der 4:1-Führung wieder mit einem Highfinish des Deutschen. So beendete er diesen Durchgang mit der Punktzahl 112. (Spielplan des Grand Slam of Darts)

Ohnehin zeigte der 37-Jährige eine souveräne Vorstellung. Am Ende der Partie standen zwei 180er und ein Average von 99,91 auf dem Scoreboard. Mit dem Sieg hat sich Clemens im Kampf um das Achtelfinale eine gute Ausgangsposition verschafft.

Neben ihm und Cullen spielen auch noch der schwächelnde Superstar Michael van Gerwen und Adam Hunt in Gruppe A.