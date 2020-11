Am Ende war der Titel-Traum des portugiesischen Überfliegers tatsächlich Realität, war alles Bemühen belohnt worden und brachen sich die Emotionen Bahn:

Als José de Sousa beim Grand Slam of Darts den ganz großen Coup geschafft und im Finale im englischen Coventry den Triumph gegen James Wade davongetragen hatte, schossen ihm die Tränen ins Gesicht, kulminierte alle Anspannung in einer einzigen Grimasse.

Im Leg-Modus best of 31 hatte der 46-Jährige wenige Augenblicke zuvor seinen neun Jahre jüngeren Kontrahenten mit 16:12 besiegt und damit die Sensation geschafft.

Der Lohn für die Nummer 34 der Welt nach dessen erstem Major-Titel war auch ein Preisgeld in Höhe von rund 140.000 Euro - während Wade, der nach 2010 (gegen seinen englischen Landsmann Scott Waites) und 2016 (gegen Michael van Gerwen/Niederlande) immerhin noch 65.000 Pfund als Trostpflaster blieben.

Während de Sousa damit das i-Tüpfelchen auf ein grandioses Turnier setzte, verpasste Wade nicht nur zum wiederholten Male seinen ersten Sieg beim Grand Slam, sondern zudem seinen elften Major-Titel - auch die WM fehlt dem englischem Weltranglisten-Siebten nach wie vor in der Sammlung.

"Er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die Sensation zu schaffen", hatte Max Hopp, deutscher Darts-Profi und SPORT1-Experte, bereits vor dem Anwurf gesagt.

De Sousa gegen Wade mit schwachem Start

Dabei hätte das Kräftemessen durchaus anders ausgehen können: Nach einem schwachen Start sah sich de Sousa schnell mit 0:3 hinten, kassierte zwei Breaks, weil trotz hohen Scorings mit sechs perfekten Pfeilen im zweiten Leg die Checkout-Quote desaströs war (17 Prozent gegenüber 57 % bei Wade).

Erst der elfte (!) Pfeil auf die Doppel zum 1:3 saß - und fortan auch die Nervosität des Überraschungsfinalisten und Turnier-Debütanten in der zweiten Reihe.

Folge: Nach einem zwischenzeitlichen Break-Festival über ein 2:4 und 4:4 geriet das Duell immer mehr zur einem offenen Schlagabtausch, schenkten sich beide Pfeile-Virtuosen nichts - bemerkenswert dabei unter anderem de Sousas 130er-Finish zum 5:5.

Nachdem de Sousa danach erstmals in Führung ging, bis zum 8:7 sogar zwei 11-Darter und zu diesem Zeitpunkt bereits neun seiner insgesamt 15 180er geworfen hatte (gegenüber 2 bei Wade), mutierte das Match vollends zum Thriller: Wade blieb zunächst noch ruhig, konterte immer wieder den bis zu diesem Zeitpunkt überragenden Drei-Darts-Average seinen Widersachers (101,63 zu 93,11).

Als der Weltranglisten-Achte danach indes den eigenen Anwurf abgeben und in das 7:9 einwilligen musste, anschließend auch die Chance zum Rebreak leichtfertig herschenkte, zeichnete sich die Vorentscheidung ab - trotz Wades 161er-Checkouts (T20, T17, Bullyeye) zum 8:10.

De Sousa mit fulminantem Scoring

Anders als in seinen vorherigen Auftritten wahrte de Sousa indes die Konzentration, leistete sich auch keinen Rechenfehler wie zuletzt und zog auf 12:8 davon dank seines furiosen Scorings. Das ging ihm auch nicht ab, als Wade mittels eines Schanghai-Finishs (120-Punkte-Finish) zum 10:12 wieder etwas Morgenluft witterte - und der Portugiese ungeachtet eines Bouncers sein Leg dann doch zum 14:11 durchzubringen vermochte.

Am Ende fehlten Wade schlichtweg die Mittel, um es noch einmal richtig eng und spannend zu machen, kassierte der Engländer gar noch ein weiteres Break (11:15), selbst wenn er noch ein weiteres Mal ein Leg gegen de Sousas Anwurf holte.

Schließlich nutzte de Sousa gleich seinen ersten Matchdart, löschte dabei noch furios 158 Punkte (T20, T20, D19).

Im Viertelfinale hatte der Außenseiter überraschend den Weltranglistenvierten Michael Smith (England) ausgeschaltet, danach den Australier Simon Whitlock (Nr. 20) nach einem regelrechten Thriller geschlagen.

Grand Slam of Darts: Gabriel Clemens einziger Deutscher

Der niederländische Weltranglistenerste van Gerwen war in diesem Jahr im Viertelfinale an Whitlock gescheitert, der einzige deutsche Starter Gabriel Clemens (Saarwellingen) bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Wegen der Corona-Pandemie war der Grand Slam of Darts 2020 nicht wie gewohnt in Wolverhampton, sondern in der Ricoh Arena in Coventry ohne Publikum über die Bühne gegangen.

Der Grand Slam ist traditionell das einzige Event im Jahresverlauf, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO (inzwischen insolvent) teilnehmen.