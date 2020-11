Am Dienstagabend steht beim Grand Slam of Darts das große Finale an.

Die Teilnehmer sind zwei Spieler, die dort im Vorfeld nicht unbedingt erwartet worden waren: James Wade und José de Sousa (Grand Slam of Darts, Finale: Jose de Sousa - James Wade, Dienstag ab 19.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Livestream).

Für den Portugiesen, der im Halbfinale Simon Whitlock mit 16:12 bezwang, ist es das erste Major-Finale der Karriere. "Es ist ein spezielles Gefühl. Es ist einfach nur großartig", sagte de Sousa nach seinem Erfolg.

126 Punkte überworfen! Rechenfehler von "The Special One"

Wade dagegen steht zum 25. Mal in einem Major-Finale. In einem Thriller rang der Engländer Dimitri Van den Bergh mit 16:15 nieder.

SPORT1-Experte Max Hopp war nach dem Spiel von der Coolness Wades begeistert: "Wade ist geduldig geblieben und hat auf seine Chance gewartet. Die hat er dann sofort ergriffen und dann muss man ihm auch Respekt zollen."

Grand Slam of Darts 2020: Wade - de Sousa

Das Endspiel wird wie das Halbfinale nach dem Leg-Modus best of 31 gespielt. Heißt: Wer zuerst 16 Legs für sich entschieden hat, gewinnt den Grand Slam of Darts.

Wegen der Corona-Pandemie geht der Grand Slam of Darts 2020 nicht wie gewohnt in Wolverhampton, sondern in der Ricoh Arena in Coventry ohne Publikum über die Bühne. Der Grand Slam ist traditionell das einzige Event im Jahresverlauf, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO (inzwischen insolvent) teilnehmen.

