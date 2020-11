In dieser Form gehört er langsam aber sicher zu den ganz großen Titel-Anwärtern:

Dimitri Van den Bergh ist beim Grand Slam of Darts im englischen Coventry (16. bis 24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) auch durch das Achtelfinale spaziert.

The Dreammaker erteilte Jonny Clayton eine : -Lehrstunde und überzeugte nach ohnehin schon starker Gruppenphase erneut bei Scoring und Checkout. (Die Tabellen des Grand Slam of Darts)

Van den Bergh, der im Verlauf des Turniers bereits zweimal an einem 9-Darter geschnuppert hatte, erzielte einen Drei-Dart-Average von 103,51 (zu 88,53) und ließ so auch seine schwächere Performance auf die Doppel nicht weiter ins Gewicht fallen (37,5 Prozent gegenüber 42,86 %). Ein Übriges bei der Machtdemonstration des World-Matchplay-Siegers taten acht 180er.

Auch Wade lässt Muskeln spielen

Auch James Wade (England) ließ seine Muskeln an den Pfeilen spielen, wies Landsmann Ian White mit 10:4 in die Schranken. Der zweite Matchdarts saß bei The Machine, der mit einer Checkput-Quote von 45,45 (zu 25 %) auftrumpfte.

Am Abend sind auch noch die Starspieler Simon Whitlock und Dave Chisnall gefordert. (Spielplan und Ergebnisse des Grand Slam of Darts)

Deutschlands Topspieler Gabriel Clemens hatte das Achtelfinale des seit 2009 ausgetragenen Majors nach einem 2:5 im abschließenden Gruppenspiel gegen den Engländer Adam Hunt verpasst, nachdem der Saarländer im vergangenen Jahr noch den Sprung unter die letzten 16 geschafft hatte.

Clemens und auch Snakebite raus bei Grand Slam of Darts

Überraschend vorzeitig ausgeschieden war diesmal auch Weltmeister Peter Wright (Schottland). Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen (Niederlande) ist erst am Samstag im Einsatz und trifft im Duell der früheren Weltmeister auf den Schotten Gary Anderson.

Der Grand Slam ist traditionell das einzige Turnier, bei dem PDC- und BDO-Spieler gegeneinander antreten.

Nachdem die BDO wegen finanzieller Probleme inzwischen Konkurs anmelden musste, waren nur die beiden aktuellen Weltmeister des alten Verbandes dabei: Wayne Warren (Wales) und die Japanerin Mikuru Suzuki, die sich bei der letzten Ausgabe der BDO-WM in der Damen-Konkurrenz durchgesetzt hatte. Beide schieden aber mit jeweils drei Niederlagen vorzeitig aus.

SPORT1 zeigt das neuntägige Event in knapp 50 Stunden umfangreich im Free-TV. Zudem sind alle Sessions im kostenlosen Livestream auf YouTube zu sehen.

The Dreammaker schrammt erneut am 9-Darter vorbei

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Achtelfinale (First to 10 Legs):

Dimitri Van den Bergh - Jonny Clayton 10:3

James Wade - Ian White 10:4

Simon Whitlock - Adam Hunt

Dave Chisnall - Jose De Sousa