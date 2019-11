Price triumphiert erneut!

Lange ist das Match zwischen Gerwyn Price und Gary Anderson erwartet worden. Am Ende war es eine klare Sache. "The Iceman" setzte sich mit 16: durch und steht damit im Halbfinale des Grand Slam of Darts in Wolverhampton.

Anzeige

Im letzten Jahr lieferten sich die beiden noch ein hitziges Duell im Finale, das zu einem Eklat wurde. Immer wieder zeigte der Waliser provozierende Gesten in Richtung seines Kontrahenten, der ihm nach dme Spiel sogar den Handshake verweigerte.

Die Darts-WM 2020 im Alexander Palace ab dem 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Davon war in diesem Duell nichts zu sehen. Sie werden zwar wahrscheinlich keine Freunde mehr, aber immerhin ist es heute friedlich geblieben.

Starker Start als Fundament des Siegs

Das lag aber vielleicht auch daran, dass Price heute eine Nummer zu groß war für den "Flying Scotsman". Mit einem 5:0-Run zu Beginn sorgte der Waliser fast von Beginn an für klare Verhältnisse.

Zwar keimte beim Schotten nochmal Hoffnung auf, als er auf 9:6 verkürzen konnte, aber am Ende war dieser Rückstand nicht mehr einzuholen.

Auch die Statistiken sprechen eine klare Sprache für den "Iceman". Über 42 Prozent seiner Checkout-Chancen nutzte er, dazu hatte er einen Dreier-Average von 95,52 Punkten. Anderson kam hier nur auf 91,45 Punkte und konnte nicht mal ein Drittel seiner Checkouts nutzen.

Dennoch sah Price den starken Start als Schlüssel zum Sieg. Alelrdings zeigte er sich selbst ein bisschen davon überrascht. "Es war natürlich ein starker Beginn vnn mir. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Von meinem besten Spiel war ich zwar weit entfernt, aber ich wusste, wenn man so weit vorne liegt, muss man das Ding einfach nach Hause bringen."

SPORT1 DARTS ADVENTSKALENDER 2019 - Das Geschenk für jeden Darts-Begeisterten - HIER SICHERN | ANZEIGE

Das Viertelfinale (Best of 31 Legs) im Überblick:

Freitag, 15. November ab 20 Uhr:

Dave Chisnall - Peter Wright 12:16

Glen Durrant - Michael Smith 16:12

Samstag, 16. November ab 21 Uhr:

Gerwyn Price - Gary Anderson 16:9

Michael van Gerwen - Adrian Lewis (Liveticker)