Peter Wright hat das erste Finalticket des Grand Slam of Darts in Wolverhampton gebucht.

Der Weltranglistensiebte setzte sich am Ende trotz einiger Schwankungen souverän mit 16:11 gegen den dreimaligen BDO-Weltmeister Glen Durrant durch.

Im Endspiel kämpft der 49-Jährige entweder gegen Topfavorit Michael van Gerwen oder Gerwyn Price um den Titel.

Durrant konnte Wright's Formschwankungen nicht ausnutzen

Peter Wright fand einen optimalen Start in die Partie und lag schnell mit 4:1 Legs in Führung. Allerdings hatte der Schotte mit einigen Formschwankungen zu kämpfen und ließ Durrant, der im Achtelfinale Gabriel Clemens knapp mit 10:9 besiegt hatte, immer wieder zurück ins Spiel kommen.

Durrant selbst, konnte die Fehler seines Kontrahenten zu selten ausnutzen und konnte die Partie maximal ausgleichen - in Führung lag er nie.

Nach einem zwischenzeitlichen 6:6 fand Wright wieder in die Spur und zog schnell auf 12:8 Legs davon.

BDO-Champion Durrent kämpfte, ließ aber zu viele Chancen liegen und fand so keinen Weg mehr zurück in dieses Halbfinale. Wright spielte in der Folge konstanter und brachte das Spiel souverän nach Hause.

Wright bestreitet heute Abend Finale

Nach einer kurzen Pause geht es für Peter Wright bereits heute Abend weiter.

Der Schotte wird im Endspiel des Grand Slam of Dart entweder auf den Weltranglistenersten Michael van Gerwen oder Gerwyn Price treffen. Bereits 2017 stand Wright im Finale, damals verlor er van Gerwen mit 12:16.

