Vom 9. bis zum 17. November trifft sich die Dartselite zum Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton.

SPORT1 überträgt das Turnier, das bereits zum 13. Mal stattfindet, ab Samstag täglich LIVE im Free-TV und im Livestream.

Das Besondere an diesem Turnier ist, dass sowohl Profis aus der PDC als auch der BDO daran teilnehmen. Unter den 32 Teilnehmern sind mit Martin Schindler und Gabriel Clemens auch zwei Deutsche. Außerdem treten unter anderem Weltmeister Michael van Gerwen sowie die Superstars Gary Anderson, Rob Cross, Peter Wright und James Wade ans Oche. Mit Lisa Ashton und Mikuru Suzuki sind auch zwei Frauen dabei. (Hier zum Spielplan des Grand Slam of Darts 2019)

Titelverteidiger ist der Waliser Gerwyn Price, der sich 2018 im Finale gegen Anderson durchsetzte und sich ein Preisgeld von rund 128.000 Euro sicherte. In diesem Jahr erhält der Sieger eine Prämie von rund 145.000 Euro, insgesamt werden 638.00 Euro ausgeschüttet. (Hier zur Tabelle des Grand Slam of Darts 2019)

Grand Slam of Darts: Der Modus

An den ersten vier Turnier-Tagen wird eine Gruppenphase ausgetragen. In den insgesamt acht Gruppen spiele die je vier Teilnehmer im Modus "Jeder gegen Jeden".

Die zwei besten jeder Gruppe treten anschließend in der K.o.-Phase (Achtelfinale bis Finale) gegeneinander an und ermitteln den Sieger (Mittwoch bis Sonntag).

Der Spielplan des Grand Slam am Samstag

14.15 Uhr: Nathan Aspinall - Martin Schindler

14.20 Uhr: Danny Noppert - Ryan Harrington

14.40 Uhr: Brendan Dolan - Gabriel Clemens

15.00 Uhr: Dave Chisnall - Jamie Hughes

15.20 Uhr: Daryl Gurney - Richard Veenstra

15.40 Uhr: Peter Wright - Wayne Warren

16.00 Uhr: Rob Cross - Lisa Ashton

16.20 Uhr: Michael Smith - Glen Durrant

21.00 Uhr: Darren Webster - William O'Connor

21.20 Uhr: Gerwyn Price - Mikuru Suzuki

21.40 Uhr: Ian White - Steve Lennon

22.00 Uhr: Gary Anderson - Dave Parletti

22.20 Uhr: James Wade - Wesley Harms

22.40 Uhr: Michael van Gerwen - Jim Williams

23.00 Uhr: Adrian Lewis - Ross Smith

23.20 Uhr: Dimitri van den Bergh - Robert Thornton

Grand Slam of Darts: Die Gruppen

Schindler trifft in der Gruppe H auf Michael Smith, Nathan Aspinall und Glen Durrant und geht als klarer Außenseiter ins Rennen.

Clemens hat hingegen Chancen auf das Weiterkommen: Er bekommt es in der Gruppe G mit Daryl Gurney, Brendan Dolan und Richard Veenstra zu tun.

Gruppe A: Michael van Gerwen, Adrian Lewis, Ross Smith, Jim Williams

Gruppe B: James Wade, Ian White, Steve Lennon, Wesley Harms

Gruppe C: Gerwyn Price, Dimitri van den Bergh, Robert Thornton, Mikuru Suzuki

Gruppe D: Gary Anderson, Darren Webster, William O' Connor, Dave Parletti

Gruppe E: Rob Cross, Dave Chisnall, Jamie Hughes, Lisa Ashton

Gruppe F: Peter Wright, Danny Noppert, Ryan Harrington, Wayne Warren

Gruppe G: Daryl Gurney, Brendan Dolan, Gabriel Clemens, Richard Veenstra

Gruppe H: Michael Smith, Nathan Aspinall, Martin Schindler, Glen Durrant

Grand Slam of Darts: Der Spielplan

Gruppenphase (Best of 9 Legs): Samstag, 9.11. ab 14.15 Uhr bis Dienstag, 12.11. ab 20 Uhr

Achtelfinale (Best of 19 Legs): Mittwoch, 13.11. und Donnerstag, 14.11., je ab 20 Uhr

Viertelfinale (Best of 31 Legs): Freitag, 15.11., und Samstag, 16.11., je ab 20 Uhr

Halbfinale (Best of 31 Legs): Sonntag, 17.11., ab 14 Uhr

Finale (Best of 31 Legs): Sonntag, 17.11., ab 20.30 Uhr

So können Sie den Grand Slam of Darts LIVE verfolgen: