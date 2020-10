Was für eine Machtdemonstration!

James Wade gibt sich im ersten Viertelfinale des Abend keine Blöße und fliegt mit einem 10:4-Erfolg ins Halbfinale der European Darts Championship in Oberhausen. Sein Gegner William O'Connor, der seinerseits im Achtelfinale noch mit einer 10:3-Gala gegen Jamie Hughes überzeugte, war an diesem Abend von Beginn an überfordert.

Bereits den ersten Anwurf musste der Ire gegen die aktuelle Nummer elf der Order of Merit abgeben. Wade setzte noch einen drauf und ging schnell mit 3:0 in Führung. Den Vorsprung konnte O'Connor nicht mehr verkürzen. Zumal sich der Ire mit einer Checkout-Quote von lediglich 33 Prozent (4/12) selbst im Weg stand. Wade seinerseits überzeugte mit starken zehn Checkouts bei 15 Möglichkeiten.

Einzig im achten Leg gab der Engländer seinem Kontrahenten eine Chance zum Break, als er die Doppel-10 zum Checkout verpasste. Aber O'Connor vergab sein 76er Checkout ebenfall und Wade konnte seine weiße Weste in puncto Break behalten.

Alle Viertelfinalduelle im Überblick:

Jonny Clayton - Dirk van Duijvenbode

Peter Wright - Steve West

Devon Peterson - Ian White