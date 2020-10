William O'Connor (Irland) und Devon Petersen (Südafrika) haben bei der European Championship (JETZT im TV und Stream auf SPORT1) das Viertelfinale erreicht.

O'Connor ließ dem Engländer Jamie Hughes im Modus "best of 19 legs" beim 10:3 überhaupt keine Chance, Petersen kämpfte Martijn Kleermaker (Niederlande) in einem spannenden Match mit 10:8 nieder (Spielplan und Ergebnisse des European Darts Championship).

Anzeige

SPORT1 zeigt das Turnier LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM und begleitet alle Partien im LIVETICKER.

Der "African Warrior" lag früh mit 0:3 und 1:4 zurück, gewann anschließend aber fünf Legs in Folge. Kleermaker konnte zwar wieder zum 6:6 kontern, doch Petersen hatte das bessere Ende für sich.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Den "Dutch Giant" rettete auch eine höhere Checkout-Quote (53,33 Prozent zu 47,62%) nicht, da Petersen den deutlich besseren 3-Dart-Average (101,09 zu 91,4) spielte.

O'Connor wiederum reichte ein 3-Dart-Average von 95,26 und eine Checkout-Quote von 50 Prozent, da Hughes (83,63 und 16,67%) zeitweise völlig von der Rolle war.

Das Aus ereilte derweil José de Sousa. Der Portugiese, der am Donnerstag mit einem Neun-Darter brilliert hatte, verlor gegen Jonny Clayton (Wales) mit 6:10. De Sousa spielte zwar knapp den besseren Average (98,75 zu 98,49), konnte aber nur knapp ein Drittel seiner Doppel verwandeln, während Clayton mit einer Quote von 58,82 Prozent glänzte.