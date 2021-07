Die Darts-Welt trauert um Andy Fordham.

Der frühere Weltmeister der BDO, auch bekannt als "The Viking", starb im Alter von 59 Jahren in einem Krankenhaus an schwerem Organversagen.

Fordham, der 2004 die World Professional Darts Championship der British Darts Organisation (BDO) gewann, hatte bereits seit dem Jahr 2007 mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Er litt u.a. unter starkem Übergewicht, im letzten Jahr musste er sich einer Darmoperation unterziehen, außerdem erkrankte er im Januar an Corona.

"Wir sind zutiefst betroffen, vom Verlust der Darts-Legende Andy (The Viking) Fordham zu hören, ein wahrer Gentleman des Spiels, der von allen sehr vermisst werden wird", erklärte die BDO in einem Statement.

Kollegen nehmen Abschied von Fordham

Auf Twitter verabschiedeten sich mehrere Kollegen von Fordham.

"Traurig, vom Ableben einer Legende zu hören, unsere Gedanken sind bei seiner Familie", erklärte Adrian Lewis, der zweimalige Weltmeister der Professional Darts Corporation (PDC).

Rob Cross, PDC-Weltmeister von 2018, schrieb: "Solch traurige Nachrichten, dass Andy Fordham gestorben ist. Eine wahre Legende und ein Gentleman des Sports. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden."