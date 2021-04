Es ist wieder soweit!

Im H+ Hotel in Niedernhausen steigt die neunte Auflage der HYLO PDC Europe Super League - und SPORT1 ist täglich im LIVESTREAM dabei. Vom 17. bis zum 22. April kämpfen die besten deutschen Darts-Profis um das erste WM-Ticket für den Londoner Ally Pally.

Anzeige

Welche Spieler sind vertreten, wie ist der Modus und was zeigt SPORT1? Ein Überblick.

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

Worum geht es?

Im Rahmen der HYLO PDC Europe Super League wird auch in diesem Jahr wieder ein Startplatz für die Darts-Weltmeisterschaft 2022 vergeben. Mit Ausnahme von Gabriel Clemens, der als Top-32-Spieler bei der Super League nicht spielberechtigt ist, sind die besten deutschen Darts-Spieler am Start. So ist beispielsweise Nico Kurz dabei, der die vergangenen beiden Auflagen gewinnen konnte und bei der WM im Ally Pally schon zweimal für Furore sorgte.

Wie ist der Modus?

In Sachen Modus ist nicht alles wie im vergangenen Jahr. Das Teilnehmerfeld wurde nämlich um acht Spieler auf insgesamt 24 erweitert. Diese kämpfen am 17. und 18. April in vier Gruppen im Modus "Jeder gegen Jeden" um einen Platz in der Hauptrunde. Dabei treffen alle Spieler innerhalb einer Gruppe jeweils zweimal aufeinander. Gespielt wird über eine Distanz von Best of 11 Legs.

Pro Sieg erhalten die Spieler einen Punkt, wobei die Platzierungen punktgleicher Spieler nach folgenden Kriterien vorgenommen werden:

1. Leg-Differenz

2. Anzahl gewonnene Legs

3. Direkter Vergleich

4. DartConnect-Average

5. Entscheidungsspiel (Best of 11 Legs)

Die besten vier aus jeder Gruppe bilden im Anschluss in zwei neuen Gruppen die Hauptrunde. Diese wird am 19. und 20. April ebenfalls im Best-of-11-Legs-Modus ausgespielt.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Die vier besten Spieler beider Gruppen treffen dann am 21. April im Viertelfinale aufeinander, hierbei gilt bereits der Modus Best of 17 Legs. Im Halbfinale und Finale einen Tag später können dann sogar bis zu 19 Legs gespielt werden, ehe ein Sieger feststeht.

Welche Spieler sind dabei?

Natürlich sind die bereits bekannten Profis alle am Start, durch die Aufstockung des Feldes bekommen aber auch Neulinge ihre Chance. Folgende Profis versuchen beim Turnier ihr Glück:

Max Hopp, Martin Schindler, Steffen Siepmann, Robert Marijanovic, Kevin Münch, Florian Hempel, Nico Kurz, Rene Eidams, Manfred Bilderl, Dragutin Horvat, Karsten Koch, Sascha Stein, Jens Kniest, Daniel Klose, Thomas Köhnlein, Kai Gotthardt, Christian Bunse, Lukas Wenig, Franz Rötzsch, Niko Springer, Stefan Nilles, Marco Obst, Michael Hurtz und Marcel Gerdon.

Wer spielt in welcher Gruppe?

Gruppe A: Martin Schindler, Dragutin Horvat, Kevin Münch, Karsten Koch, Lukas Wenig, Marcel Gerdon

Gruppe B: Nico Kurz, Christian Bunse, Sascha Stein, Manfred Bilderl, Jens Kniest, Michael Hurtz

Gruppe C: Robert Marijanovic, Florian Hempel, Kai Gotthardt, Thomas Köhnlein, Niko Springer, Stefan Nilles

Gruppe D: Max Hopp, Steffen Siepmann, Daniel Klose Rene Eidams, Franz Rötzsch, Marco Obst

Was überträgt SPORT1?

SPORT1 begleitet das gesamte Turnier im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in der K.o.-Phase am 21. und 22. April sind die Sessions zudem auch live auf dem SPORT1 YouTube-Channel zu sehen. Als Kommentator begleitet Philip Brzezinski die Übertragungen. Los geht's am kommenden Samstag LIVE ab 13 Uhr.

Die kommenden Sendezeiten in der Übersicht: