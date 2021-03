Endlich wieder Darts der Spitzenklasse LIVE auf SPORT1!

Nach der Q-School und den ersten Pro-Tour-Turnieren der PDC steht mit den UK Open wieder ein großes Event auf dem Programm. (NEWS: Alles Wichtige aus der Welt des Darts)

Von 5. bis 7. März (SPORT1 zeigt das Turnier LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) duellieren sich 160 Spieler um den begehrten Titel. Davon sind 128 Spieler direkt über die Order of Merit qualifiziert. Jeweils acht weitere Plätze werden normalerweise über die Development Tour und die Challenge Tour vergeben.

Dazu können sich traditionell weitere 16 Amateure für das Turnier qualifizieren. Da die Quali-Veranstaltungen jedoch aufgrund von Corona nicht stattfanden, wurden die Tickets auf der Grundlage vergangener Leistungen vergeben.

UK Open: Amateure gegen Profis

Das Aufeinandertreffen von Amateuren und Profis ist ein besonderer Reiz der UK Open, so wie auch das Turnier-Tableau ohne Setzliste, durch das es jederzeit zu Kracher-Duellen kommen kann, aber auch zu Underdog-Erfolgsgeschichten.

Ausgetragen wird das Turnier im K.o.-Modus an acht Boards. Die besten 32 Spieler der Order of Merit steigen in der 4. Runde ein. In den ersten drei Runden wird Best-of-11-Legs gespielt, danach geht es bis zum Viertelfinale im Best-of-19-Legs-Modus weiter. Die Halbfinale und das Finale werden über die Distanz Best-of-21-Legs ausgespielt.

Duell der Superlative: MvG gegen Price

Besonders im Fokus stehen neben Rückkehrer Raymond van Barneveld vor allem Gerwyn Price und Michael van Gerwen. Bereits im Vorjahr haben sich die beiden Superstars einen denkwürdigen Schlagabtausch im Finale geliefert. Nach einem 1:5-Rückstand kämpfte sich MvG zurück und drehte das Match schlussendlich noch zum 11:9, was gleichzeitig seinen dritten Titel bei dem Event bedeutete.

Ziel WM 2022: So plant van Barneveld das Mega-Comeback

Seitdem ist aber viel passiert in der Darts-Welt.

Price holte sich bei der Weltmeisterschaft 2021 seinen ersten WM-Titel und verdrängte so den Niederländer von der Spitze der Weltrangliste. Man darf gespannt sein, wie "Mighty Mike" beim ersten Major-Turnier nach diesem Rückschlag reagiert.

Clemens und Co.: Sechs deutsche Starter

Aber nicht nur das Duell der beiden Rivalen verspricht Spannung. Auch die deutschen Spieler wollen bei den UK Open glänzen. Gleich sieben Starter aus Deutschland gehen an den Start. Angeführt werden sie von Gabriel Clemens, der als Top-32-Spieler der Order of Merit gesetzt ist.

Die weiteren deutschen Starter sind - sofern sie die Möglichkeit der Teilnahme dank ihrer Tour Card wahrnehmen - Max Hopp, Steffen Siepmann, Florian Hempel, Martin Schindler, Michael Unterbuchner und Robert Marijanovic.

Das Turnier wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen stattfinden. Zudem steigt das Event nicht im Butlin's Resort in der Küstenstadt Minehead, sondern in der Marshall Arena im zentral gelegenen Milton Keynes.

Insgesamt ist das Major mit 450.000 Pfund Preisgeld dotiert, der Sieger erhält 100.000 Pfund.

So können Sie die UK Open LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, DAZN

Die Übertragungszeiten der UK Open 2021 auf SPORT1 im Überblick:

Freitag, 5. März

13-18 Uhr: 1. - 3. Runde LIVE

18-19.30 Uhr: Highlights der 1. - 3. Runde

20.15-0 Uhr: 4. Runde LIVE

Samstag, 6. März

13-13.30 Uhr: Highlights vom Vortag

13.30-17.55 Uhr: 5. Runde LIVE

20-0 Uhr: Achtelfinale LIVE

Sonntag, 7. März

14-17 Uhr: Viertelfinale LIVE

20.45-23.15 Uhr: Halbfinale/Finale LIVE

Bis 0 Uhr: Highlights