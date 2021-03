Der deutsche WM-Held Gabriel Clemens steht bei der UK Open in der Runde der besten 16 - nach einem weiteren Sieg über einen Top-Mann. (UK Open 2021 LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Der Saarwellinger besiegte den Weltranglisten-Elften Dan Gurney (Nordirland) mit 10:7 und hat in der Abendsession die Chance, ins Viertelfinale am Sonntag einzuziehen. Sein Gegner dort ist James Wade, der Rob Cross mit 10:7 besiegte.

Anzeige

Clemens glänzte gegen Gurney mit einer hohen Checkout-Quote von 55,56 Prozent - mit der er auch die von Weltmeister Gerwyn Price bei seinem Sieg über Ricky Evans (52,63) übertraf.

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

Van Gerwen und Clayton glänzen

Ausgeschieden ist dagegen Max Hopp. In der Runde der besten 32 verspielte er gegen den 50 Weltranglistenplätze schlechter klassierten Engländer Peter Jacques einen Vorsprung von 6:2 und musste sich mit 9:10 geschlagen geben. (Spielplan und Ergebnisse der UK Open 2021)

Ein beeindruckendes Statement setzte Jonny Clayton. Der Sieger des Masters Anfang des Jahres spielte beim 10:3-Erfolg gegen Dirk van Duijvenbode einen Drei-Dart-Average von 108,39 Punkten und eine sensationelle Doppelquote von 76,92 Prozent (10/13). Es war der höchste Durchschnitt im bisherigen Turnierverlauf aller Spieler.

Auch Michael van Gerwen machte seine Ansprüche auf eine erfolgreiche Titelverteidigung deutlich. Der Niederländer ließ Mensur Suljovic beim 10:4 keine Chance. Nach einem langsamen Start mit 1:3 Rückstand machte er den Triumph mit einem 9:1-Lauf perfekt.

103,78 Punkte pro Aufnahme und 55,56 Prozent beim Checken sind glänzende Werte für "Mighty Mike", der in den vergangenen Wochen noch nicht in Topform war.

Die Ergebnisse der 5. Runde im Überblick:

TV-Bühne:

Cross - Wade 7:10

Price - R. Evans 10:3

M. Smith - De Sousa 9:10

Van Gerwen - Suljovic 10:4

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Bühnen 2-4:

Humphries - Searle 10:7

Labanauskas - Whitlock 9:10

Waites - Petersen 5:10

Rydz - Kleermaker 6:10

Soutar - Meulenkamp 10:7

Dobey - J. Brown 10:1

Woodhouse - Dolan 6:10

Jacques - Hopp 10:9

Chisnall - Noppert 10:8

Gurney - Clemens 7:10

Clayton - van Duijvenbode 10:3

Auslosung Achtelfinale (Best of 19 Legs, an zwei Boards): Samstag, 6. März ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

TV-Bühne:

Chisnall - Soutar

Ratajski - Clayton

Dobey - Price

De Sousa - van Gerwen

Bühne 2:

Humphries - Kleermaker

Petersen - Jacques

Dolan - Whitlock

Clemens - Wade