Schock um eine Darts-Legende!

Der fünfmalige Raymond van Barneveld hat beim Players Championship 8 auf der Pro Tour für einen Schreckmoment gesorgt. Kurz nach seiner Erstrundenniederlage gegen Ryan Searle (1:6) erlitt der Niederländer einen Zusammenbruch. Das Spielgeschehen wurde darauf temporär unterbrochen.

Der 53-Jährige wurde in der Arena in Milton Keynes medizinisch betreut, nachdem er sich unwohl gefühlt habe, wie die PDC in einem Statement mitteilte. Dort heißt es, van Barneveld sei anschließend "in sein Hotelzimmer zurückgekehrt um dort weiter beobachtet zu werden."

Van Barneveld leidet an Diabetes

Auf eine Einlieferung ins Krankenhaus wurde demnach verzichtet. Van Barneveld hat seit Jahren mit Diabetes zu kämpfen.

"Barney" hatte seine Karriere im Dezember 2019 ursprünglich für beendet erklärt, in diesem Jahr jedoch ein Comeback gewagt. Mit einem Turniersieg auf der Pro Tour Ende Februar hatte er sehr schnell wieder einen Achtungserfolg gefeiert.

Bei seiner Rückkehr auf die TV-Bühne bei den UK Open war er Anfang des Monats in seinem Auftaktspiel ausgeschieden.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)