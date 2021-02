Das kann sich doch sehen lassen aus deutscher Darts-Sicht:

WM-Starter Nico Kurz und Franz Rötzsch haben sich im hessischen Niedernhausen vorzeitig für die Endrunde der PDC Qualifying Schools (Q Schools) qualifiziert und kommen damit ihrem Ziel immer näher, in diesem Jahr erneut auf der Profi-Tour an den Start gehen zu dürfen.

Auch Legende Raymond van Barneveld, zuvor bereits über den Order of Merit qualifiziert, sicherte sich einen Platz in der so genannten Final Stage.

Während "Barney" als fünfmaliger Weltmeister noch den Belgier Kenny Neyens (6:2) besiegte, kam Kurz (Hanau) zu einem 6:4 gegen Steven Noster (Merzig). Rötzsch (Bad Wörishofen) wiederum wies Sven Hilling (Gelsenkirchen) mit dem gleichen Resultat in die Schranken.

Q Schools: Sherrock nähert sich Endrunde

Weitere 43 Spieler qualifizierten sich in Niedernhausen über den European Stage 1A Order of Merit, darunter der Grand Slam of Darts-Viertelfinalist 2018 Michael Unterbuchner (München) und René Eidams (Hagen).

Das direkte Weiterkommen gelang in der UK Qualifying School zudem Kevin Painter, der in Milton Keynes ein 6:4 gegen Peter Hudson feierte.

Auch Fallon Sherrock kam trotz einer 0:6-Niederlage gegen John Imrie (Färöer) ihrem ersehnten Ziel immer näher, hatte zuvor dank eines 6:1 über James Bailey bereits genug Punkte gesammelt, um sich über den UK Stage 1A Order of Merit zu qualifizieren.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr war sie noch haarscharf wegen zwei Legs gescheitert.

Irres Finish! Sherrock bringt Legende Taylor zum Verzweifeln

Darts: Nur 29 von 640 Teilnehmen erhalten PDC Tour Card

Bei den Endrunden werden von Samstag bis Mittwoch die Teilnahmeberechtigungen für die PDC Tour vergeben.

Insgesamt kämpfen in der Qualifikation sage und schreibe 640 Teilnehmer um gerade einmal 29 PDC Tour Cards.