Was für ein Auftakt in den dritten Tag der PDC Super Series!

Beim dritten Turnier der Players Championship Events in Milton Keynes gab es bereits den dritten Neun-Darter. Nach Michael Smith und Adrian Lewis hat am Samstag ein Österreicher zugeschlagen.

Mensur Suljovic spielte bei seinem 6:5-Erstrundensieg gegen Peter Hudson die 501 Punkte im elften und entscheidenden Leg mit neun Pfeilen auf 0 runter.

Van Gerwen raus - Price fehlt

Unterdessen musste Michael van Gerwen die nächste Enttäuschung hinnehmen. Der ehemalige Weltranglistenerster, der 2021 noch auf den ersten Turniersieg wartet, unterlag Darius Labanauskas aus Litauen mit 3:6.

Auch für die Deutschen Martin Schindler (4:6 gegen Ricky Evans), Steffen Siepmann (1:6 gegen Devon Petersen) und Michael Unterbuchner (1:6 gegen Berry van Peer) war gleich zum Auftakt Schluss.

Gabriel Clemens und Max Hopp kämpften sich immerhin in die 3. Runde. Der "German Giant" musste sich nach zwei Siegen Petersen mit 2:6 geschlagen geben, der "Maximiser" zog mit dem gleichen Ergebnis gegen José de Sousa den Kürzeren.

Weltmeister Gerwyn Price hat für die Turniere am Samstag und Sonntag zurückgezogen. Der Waliser leidet an einer Ohrenentzündung, wie er per Twitter bekanntgab. Er müsse Antibiotika nehmen und sich zu Hause erholen, erklärte er.

Das Turnier der 128 Tour-Card-Besitzer plus Ersatzspieler für fehlende Stars läuft noch bis zum Abend.

