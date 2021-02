Enttäuschendes Comeback für Raymond van Barneveld!

Die niederländische Darts-Legende musste sich gleich in ihrem ersten Spiel nach der Rückkehr auf die PDC Tour geschlagen geben. "Barney" unterlag beim ersten Turnier der Super Series, dem Players Championship 1 in der Marshall Arena in Milton Keynes, dem WM-Halbfinalisten von 2021 Stephen Bunting mit 5:6.

Van Barneveld hatte sich erst Mitte Februar die Tour Card in der Q-School zurückgeholt, nachdem er eigentlich seine Karriere schon beendet hatte.

Unterbuchner besiegt Wright

Für zwei Deutsche lief das erste Event der Pro Tour erfolgreich. Michael Unterbuchner, der sich kürzlich erstmals die Tour Card sichern konnte, setzte mit einem 6:1-Erfolg gegen den Weltranglistendritten Peter Wright in Runde 2 ein Ausrufezeichen. (Alles Wichtige zum Darts)

Kurz darauf musste sich "T-Rex" jedoch dem Waliser Jon Worsley mit 2:6 geschlagen geben.

Gabriel Clemens erwischte bei seinem ersten Auftritt nach dem bitteren WM-Viertelfinale gegen Krzysztof Ratajski einen guten Tag. Der "German Giant" kämpfte sich unter den 128 Tour-Card-Inhabern bis ins Vierelfinale vor, unterlag dort jedoch Joe Cullen mit 4:6.

Martin Schindler und Steffen Siepmann schieden bereits in Runde 1 aus, Max Hopp verabschiedete sich eine Runde später. Florian Hempel und Robert Marijanovic waren beim ersten Turnier nicht am Start.

Van Gerwen unterliegt 19-Jährigem

Für Weltmeister Gerwyn Price war bereits in der Runde der letzten 64 Schluss. Der Waliser verlor gegen Gary Anderson, den er im Finale im Ally Pally noch souverän bezwungen hatte, mit 2:6.

Michael van Gerwen zog sensationell in der 3. Runde gegen den 19 Jahre alten Debütanten Lewis Williams aus Wales mit 5:6 den Kürzeren.

Den ersten Neun-Darter des Jahres gab es auch schon. Michael Smith zeigte in seinem Auftaktmatch gegen den Belgier Geert De Vos das perfekte Leg.

Die Ergebnisse ab dem Viertelfinale im Überblick:

Viertelfinale:

Joe Cullen - Gabriel Clemens 6:4

Jonny Clayton - James Wade 6:2

Nathan Aspinall - Rob Cross 6:5

Jon Worsley - Michael Smith 6:5

Halbfinale:

Clayton - Worsley 7:0

Cullen - Aspinall 7:4

Finale:

noch nicht beendet