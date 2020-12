Seit 2007 führt die Professional Darts Corporation eine Rangliste der besten Spieler der Welt. In dieser sogenannten "PDC Order of Merit" werden die Profis nach ihren erspielten Preisgeldern in bestimmten Turnieren über zwei Jahre in der Darts-Weltrangliste sortiert.

Die Top 100 der PDC Order of Merit (Stand: 13.12.2020):

1. Michael van Gerwen (Niederlande): 1.494.750 (Preisgeld in Pfund)

2. Peter Wright (Schottland): 1.011.000

3. Gerwyn Price (Wales): 832.500

4. Michael Smith (England): 601.750

5. Rob Cross (England): 536.000

6. Nathan Aspinall (England): 532.750

7. James Wade (England): 442.500

8. Dave Chisnall (England): 390.750

9. Dimitri Van den Bergh (Belgien): 377.750

10. Ian White (England): 358.500

11. Daryl Gurney (Nordirland): 333.500

12. Glen Durrant (England): 322.750

13. Gary Anderson (Schottland): 321.250

14. José de Sousa (Portugal): 289.250

15. Krzysztof Ratajski (Polen): 282.000

16. Joe Cullen (England): 271.500

17. Jonny Clayton (Wales): 253.000

18. Simon Whitlock (Australien): 252.000

19. Mervyn King (England): 248.250

20. Mensur Suljovic (Österreich): 247.250

21. Adrian Lewis (England): 228.750

22. Chris Dobey (England): 219.000

23. Jeffrey de Zwaan (Niederlande): 211.000

24. Jermaine Wattimena (Niederlande): 205.000

25. Danny Noppert (Niederlande): 197.250

26 Stephen Bunting (England): 192.500

27: Vincent van der Voort (Niederlande): 178.000

28. Jamie Hughes (England): 173.750

29: Devon Petersen (Südafrika): 170.750

30. Brendan Dolan (Nordirland): 168.250

31. Gabriel Clemens (Deutschland): 165.000

32. Ricky Evans (England): 163.500

33. Steve Beaton (England): 160.750

34. Luke Humphries (England): 160.000

35. Keegan Brown (England): 152.250

36. William O'Connor (Irland): 149.000

37. Ryan Joyce (England): 138.750

38. Ryan Searle (England): 134.000

39. Max Hopp (Deutschland): 133.750

39. Kim Huybrechts (Belgien): 133.750

41. John Henderson (Schottland): 133.500

42. Ross Smith (England): 121.000

43. Dirk van Duijvenbode (Niederlande): 118.000

44. Darren Webster (England): 111.000

45. Steve West (England): 109.250

46. Darius Labanauskas (Litauen): 101.250

47. Steve Lennon (Irland): 85.000

48. Justin Pipe (England): 80.250

49. Ron Meulenkamp (Niederlande): 79.000

50. Josh Payne (England): 78.000

51. Luke Woodhouse (England): 76.500

52. Jelle Klaasen (Niederlande): 76.000

53. Kyle Anderson (Australien): 74.250

54. Cristo Reyes (Spanien): 74.000

55. Benito van de Pas (Niederlande): 71.000

56. Damon Heta (Australien): 64.750

57. James Wilson (England): 59.750

58. Andy Boulton (England): 57.750

59. Mickey Mansell (England): 57.500

60. Harry Ward (England): 54.750

61. Madars Razma (Lettland): 53.500

62. Jan Dekker (Niederlande): 53.500

63. Jamie Lewis (Wales): 51.500

64. Ted Evetts (England): 48.500

65. Martin Schindler (Deutschland): 48.000

66. Matthew Edgar (England): 46.750

67. Mark McGeeney (England): 44.000

68. Toni Alcinas (Spanien): 42.500

69. Simon Stevenson (England): 41.500

69. Robert Thornton (Schottland): 41.500

71. Richard North (England): 37.500

72. Rowby-John Rodriguez (Österreich): 35.000

73. Maik Kuivenhoven (Niederlande): 33.500

74. Martijn Kleermaker (Niederlande): 33.250

75. Scott Baker (England): 27.250

76. Adam Hunt (England): 26.500

77. Gavin Carlin (Nordirland): 24.750

78. Joe Murnan (England): 24.000

79. Niels Zonneveld (Niederlande): 23.500

80. Callan Rydz (England): 23.000

80. Jason Lowe (England): 23.000

80. Geert Nentjes (Niederlande): 23.000

83. Conan Whitehead (England): 22.750

84. Karel Sedlacek (Tschechien): 20.500

84. Kirk Shepherd (England): 20.500

86. Christian Bunse (Deutschland): 18.500

87. Derk Telnekes (Niederlande): 18.000

87. Scott Waites (England): 18.000

87. Marko Kantele (Finnland): 18.000

90. Ryan Murray (Schottland): 17.750

91. Jeff Smith (Kanada): 17.500

92. Reece Robinson (England): 16.500

92. Andy Hamilton (England): 16.500

94. Matt Clark (England): 16.250

95. Wayne Jones (England): 15.500

95. Mike De Decker (Belgien): 15.500

97. William Borland (Schottland): 14.500

98. John Michael (Griechenland): 14.000

99. Carl Wilkinson (England): 13.500

100. Adrian Gray (England): 13.000

Weitere ausgewählte Spieler:

106. Lisa Ashton (England): 11.000

128. Nico Kurz (Deutschland): 4.000

128. Franz Roetzsch (Deutschland): 4.000

128. Steffen Siepmann (Deutschland): 4.000

139. Robert Marijanovic (Deutschland): 3.000

146. Michael Unterbuchner (Deutschland): 2.000

146. Ricardo Pietreczko (Deutschland): 2.000

146. Lukas Wenig (Deutschland): 2.000

146. Dragutin Horvat (Deutschland): 2.000

158. Michael Rosenauer (Deutschland): 1.000

158. Markus Buffler (Deutschland): 1.000

158. Simeon Heinz (Deutschland): 1.000

158. Kai Gotthardt (Deutschland): 1.000

158. Sebastian Pohl (Deutschland): 1.000

158. Philipp Hagemann (Deutschland): 1.000