Game on!

Die Fans von Raymond van Barneveld waren jahrelang als "Barney-Army" legendär. Nun kannst Du dem fünfmaligen Weltmeister noch näher kommen.

Zum Start der Darts-WM 2021 (Alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) startet die "SPORT1 Akademie - Darts" eine spektakuläre Kooperation mit dem Niederländer. Dort bekommst Du Einblicke in die Welt des Darts, die sonst nur den Profis vorbehalten sind.

Dazu verrät RVB die besten Tipps und Tricks für den Weg zum vielumjubelten Darts-Star und wie sich mit den kleinen Pfeilen Geld verdienen lässt. Mit "Barneys" Hilfe wird jeder Darts-Fan zur Highscoring-Maschine und zum Checkout-Monster.

Versprechen von van Barneveld

"Es ist für mich eine große Freude und Ehre, mein Wissen aus mehreren Jahrzehnten in diesem Sport an Darts-Begeisterte weitergeben zu können. Ich glaube, dass Interessierte jeder Spielstärke, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, von diesem Kurs profitieren werden. Mein Versprechen an Neueinsteiger: Ich helfe euch dabei, euer erstes Maximum zu werfen. Ich war Postbote und hatte den Traum, einmal Darts-Weltmeister zu werden. Nun stehen fünf WM-Titel in meiner Vita. Das beweist: Mit den richtigen Tipps und der passenden Einstellung ist einiges möglich", betont van Barneveld.

Die Reise vom Fan zur möglichen Sensation im altehrwürdigen Alexandra Palace führt über 16 qualitativ hochwertige Tutorial-Videos, die über die Online-Plattform der "SPORT1 Akademie - Darts" abgerufen werden können. Die Videos bauen aufeinander auf und steigern die Intensität entsprechend der Trainingsfortschritte.

Der Zugang zum exklusiven Membership-Bereich der neuen "SPORT1 Akademie – Darts" ist unter akademie.sport1.de zunächst zum reduzierten Startpreis-Special von 69,- Euro (regulär 99,- Euro) erhältlich – zur Darts-WM und als passendes Weihnachtsgeschenk für Darts-Fans.

Als Krönung gibt es nach dem erfolgreichen Abschluss des Online-Kurses ein von "Barney" signiertes Teilnehmerzertifikat.

Ohne das passende Material geht nichts

Direkt zu Beginn begrüßt Dich Raymond van Barneveld und erklärt, welchen Nutzen Spieler jeder Spielstärke aus dem Online-Kurs ziehen können. Das Versprechen: Wir begleiten Dich auf dem Weg zu deinem ersten Maximum-Score, der 180, machen Dich fit für Turniere, bringen Dein Darts auf ein neues Level und geben einen Einblick in die Welt des Profi-Darts.

Egal, in welchem Lebensbereich man sich engagiert. Perfektion entsteht aus Leidenschaft. Daher plaudert der Niederländer aus seiner Liebesgeschichte zu den kleinen Pfeilen und was den Sport für ihn so einzigartig macht. Dazu beleuchtet er seine Karriere und gibt erste Einblicke in die Kunst des perfekten Darts.

Danach geht es auch schon ins Eingemachte: Das Material ist nicht alles, aber ohne das richtige Material ist alles nichts! Darts, Flights, Boards - "Barney" erklärt, was alles für das perfekte Spiel benötigt wird. Dir wird das passende Rüstzeug vermittelt und worauf Du besonders achten musst.

In Video fünf steht dann der Wurf im Fokus. Schlechte Angewohnheiten schleichen sich schnell ein, sie wieder loszuwerden dauert ewig. Daher sind die Grundlagen des richtigen Wurfs das Fundament für den Erfolg am Oche. Der richtige Stand und die richtige Position zum Board, aber auch die Stellung der Arme und Schultern und die richtige Haltung der Darts sind Details, die die Treffsicherheit schon vor dem eigentlichen Wurf beeinflussen.

Van Barneveld über Trainingsinhalte, Schwerpunkte und Dauer

Wichtig dabei ist, dass diese Dinge in Fleisch und Blut übergehen. Erst dann kannst Du als Spieler fokussiert das Board anvisieren. Dafür heißt es: Üben! Üben! Üben!

Überhaupt ist das Training der Kernpunkt jedes Erfolgs im Darts. Daher bilden Themen wie Trainingsschwerpunkte, Trainingsinhalte und Trainingsdauer einen großen Block der Online-Tutorials. Selbst vermeintliche Nebensächlichkeiten wie Essgewohnheiten und mentale Verfassung thematisiert van Barneveld in seinem E-Learning.

Dazu verdeutlicht RVB die Bedeutung von Trainingspartnern anhand eines Duells mit einem virtuellen Gegner in einer App. Darin erklärt er, was die Vor- und Nachteile dieses Trainingspartners sind. Aber nicht nur ein virtueller Spieler tritt gegen "Barney" an, auch gegen einen Hobbyspieler geht es. Dabei erklärt er, welche Fehler auf Anhieb zu erkennen sind und mit welchen Veränderungen schnelle Verbesserungen im eigenen Spiel möglich sind.

"Barney" bereit perfekt auf den Wettkampf vor

Auf die höchste Stufe des eigenen Könnens kommt man jedoch nur im Wettkampf. Natürlich ist Training das A und O des Erfolgs, aber die letzten Prozente kitzelt man nur im direkten Duell heraus. Daher geht Video elf auf die Vorbereitung für den perfekten Wettkampf ein. Welches Mindset brauchst Du, um in der Turniersituation bestehen zu können? Warum ist die Wettkampfsituation für deine Entwicklung enorm wichtig? Wie sieht eine Vorbereitung auf den Wettkampf aus? "Barney" gibt einen Einblick in seine Tipps und Tricks.

Überhaupt ist das Mentale ein nicht zu vernachlässigender Aspekt auf dem Weg zum Erfolg. "Play fair, win ugly" ist ein weitverbreiteter Spruch im Darts. Wie komme ich in den Kopf des Gegners? Wie pushe ich mich selbst zu besseren Leistungen? Wie gehe ich mit Krisen um? Es gibt keine Situation, die "Barney" in seiner glorreichen Karriere noch nicht erlebt hat. Nun gibt er sein Wissen weiter.

Mit diesen Tipps und Tricks steht Dir der Weg in den professionellen Darts-Bereich offen. Aber wie kommt man überhaupt in den Profi-Bereich? Auch hier weiß RVB Bescheid und skizziert den Weg über erste Turnier, die Q-School und größere Turniere hin zur großen Bühne der PDC.

Wie verdient man Geld mit Darts?

Aber natürlich besteht Darts nicht nur aus Pfeilen, 180ern und Checkouts! Es geht auch um Show und Spektakel - und um Geld. Wieviel Geld im Darts zu verdienen ist, verrät er im 14. Video. Um an die großen Töpfe zu kommen, braucht es auch die richtige Marke. Spitznamen, Einlaufmusik und Outfit sind nur einige Teile, die dich aus der Masse der Darts-Spieler herausstechen lassen. Werde wie "Barney" und bau Dir Deine eigene "Barney-Army" auf. RVB verrät dir wie.

Und last but not least gewährt van Barneveld zum Abschluss nochmal einen spektakulären Einblick hinter die Kulissen der Darts-Welt. Er plaudert aus dem Nähkästchen über seine Beziehung zu Phil Taylor, seine schönsten 9-Darter und auch den internationalen Darts-Nachwuchs.

Damit bietet die "SPORT1 Akademie - Darts" zusammen mit Raymond van Barneveld eine einzigartige Möglichkeit, die eigene Darts-Leidenschaft zu vertiefen und mit Hilfe eines Weltstars vielleicht selbst zum kommenden Darts-Star zu werden.

