Gut einen Monat vor der PDC-WM 2021 (LIVE im TV auf SPORT1) steht mit dem World Cup of Darts nun das nächste große Turnier an.

Von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. November wird bei der Team-WM in Salzburg die beste Nation ermittelt. Für Deutschland gehen dieses Jahr Gabriel Clemens und Max Hopp an den Start.

32 Teams sind qualifiziert und treffen im K.o.-System aufeinander. Die besten acht Duos sind gesetzt, darunter die Favoriten Wales, England und Niederlande sowie Deutschland.

Titelverteidiger Wright und Anderson nicht am Start

Peter Wright und Gary Anderson, die 2019 den Titel gewonnen hatten, verzichten wegen der Corona-Pandemie auf eine Teilnahme. Schottland wird dieses Jahr von John Henderson und Robert Thornton vertreten.

In der 1. Runde wird ein Doppel über die Distanz Best of 9 Legs ausgetragen, ab der zweiten Runde gibt es auch Einzelspiele.

Insgesamt wird ein Preisgeld von 350.000 Pfund ausgeschüttet, das siegreiche Tandem darf 70.000 Pfund unter sich aufteilen. Rekordsieger sind Niederlande und England mit jeweils vier Titeln.

Spielplan und Ergebnisse des World Cup of Darts 2020

1. Runde (ein Doppel, Best of 9 Legs)

Freitag, 6. November ab 13 Uhr:

Litauen - Gibraltar

Portugal - Ungarn

Neuseeland - Dänemark

Nordirland - Kanada

Belgien - Tschechien

Österreich - USA

England - Philippinen

Italien - Spanien

Freitag, 6. November ab 19 Uhr:

Schweden - Griechenland

Japan - Schottland

Polen - Südafrika

Irland - Australien

Wales - Russland

Deutschland - Finnland

Niederlande - Brasilien

Hongkong - Lettland

Achtelfinale (zwei Einzel, Best of 7 Legs und falls nötig: ein Doppel, Best of 7 Legs)

Samstag, 7. November ab 13 & 19 Uhr:

England/Philippinen - Litauen/Gibraltar

Österreich/USA - Portugal/Ungarn

Nordirland/Kanada - Neuseeland/Dänemark

Belgien/Tschechien - Hongkong/Lettland

Wales/Russland - Japan/Schottland

Irland/Australien - Polen/Südafrika

Niederlande/Brasilien - Italien/Spanien

Deutschland/Finnland - Schweden/Griechenland

Viertelfinale (zwei Einzel, Best of 7 Legs und falls nötig: ein Doppel, Best of 7 Legs)

Sonntag, 8. November ab 13 Uhr:

VF1: England/Philippinen/Litauen/Gibraltar - Österreich/USA/Portugal/Ungarn

VF2: Nordirland/Kanada/Neuseeland/Dänemark - Belgien/Tschechien/Hongkong/Lettland

VF3: Wales/Russland/Japan/Schottland - Irland/Australien/Polen/Südafrika

VF4: Niederlande/Brasilien/Italien/Spanien - Deutschland/Finnland/Schweden/Griechenland

Halbfinale (zwei Einzel, Best of 7 Legs und falls nötig: ein Doppel, Best of 7 Legs)

Sonntag, 8. November ab 19 Uhr:

Sieger VF1 - Sieger VF 2

Sieger VF3 - Sieger VF 4

Finale (zwei Einzel, Best of 7 Legs; ein Doppel, Best of 7 Legs und falls nötig: ein bis zwei Einzel, Best of 7 Legs)

Sonntag, 8. November ab ca. 21.30 Uhr:

Sieger der Halbfinals

Alle Teams und Spieler im Überblick

(1) England: Michael Smith & Rob Cross

(2) Wales: Gerwyn Price & Jonny Clayton

(3) Niederlande: Michael van Gerwen & Danny Noppert

(4) Nordirland: Daryl Gurney & Brendan Dolan

(5) Belgien: Dimitri Van den Bergh & Kim Huybrechts

(6) Deutschland: Gabriel Clemens & Max Hopp

(7) Irland: William O'Connor & Steve Lennon

(8) Österreich: Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez

Australien: Simon Whitlock & Damon Heta

Brasilien: Diogo Portela & Bruno Rangel

Dänemark: Niels Heinsøe & Per Laursen

Finnland: Marko Kantele & Veijo Viinikka

Gibraltar: Craig Galliano & Justin Hewitt

Griechenland: John Michael & Veniamin Symeonidis

Hongkong: Kai Fan Leung & Royden Lam

Italien: Andrea Micheletti & Daniele Petri

Japan: Seigo Asada & Yuki Yamada

Kanada: Jeff Smith & Matt Campbell

Lettland: Madars Razma & Janis Mustafejevs

Litauen: Darius Labanauskas & Mindaugas Barauskas

Neuseeland: Cody Harris & Haupai Puha

Philippinen: Lourence Ilagan & Noel Malicdem

Polen: Krzysztof Ratajski & Krzysztof Kciuk

Portugal: Jose De Sousa & Jose Marques

Russland: Boris Koltsov & Aleksei Kadochnikov

Schottland: John Henderson & Robert Thornton

Schweden: Daniel Larsson & Dennis Nilsson

Spanien: Toni Alcinas & Jesus Noguera

Südafrika: Devon Petersen & Carl Gabriel

Tschechien: Karel Sedlacek & Adam Gawlas

Ungarn: Patrik Kovacs & Janos Vegsö

USA: Chuck Puleo & Danny Lauby