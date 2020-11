Köln (SID) - Der Portugiese Jose de Sousa (46) hat sensationell den Grand Slam of Darts gewonnen. Die Nummer 34 der Welt schlug im Finale von Coventry den englischen Lokalmatador James Wade 16:12 und kassiert für seinen ersten Major-Titel ein Preisgeld in Höhe von 125.000 Pfund (rund 140.000 Euro). Wade, der bereits zum dritten Mal im Grand-Slam-Finale den Kürzeren zog, erhält 65.000 Pfund.

De Sousa hatte im Viertelfinale überraschend den Weltranglistenvierten Michael Smith (England) ausgeschaltet, danach schlug er den Australier Simon Whitlock (Nr. 20). Im Finale gegen Wade (37) erholte sich de Sousa schnell von einem Fehlstart (0:3) und nutze seinen ersten Matchdart. Er warf 15-mal die Maximalpunktzahl 180.

Anzeige

Wade hatte 2010 das Finale gegen seinen Landsmann Scott Waites verloren und 2016 gegen Michael van Gerwen. Der Weltranglistenerste aus den Niederlanden scheiterte in diesem Jahr im Viertelfinale an Whitlock. Der einzige deutsche Starter Gabriel Clemens (Saarwellingen) war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.