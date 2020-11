Einen Tag nach dem hervorragenden Auftritt von Gabriel Clemens bei der Winter Series der PDC haben sich die deutschen Darts-Profis am Donnerstag nicht mit Ruhm bekleckert.

Beim 21. Players Championship war für das Quartett in der Ricoh Arena in Coventry spätestens in der zweiten Runde Schluss.

Clemens, der am Mittwoch das Viertelfinale erreicht und dabei in vier Matches einen Drei-Dart-Average von über 100 Punkten gespielt hatte, musste sich gleich zum Auftakt dem Schotten Ryan Murray mit 2:6 geschlagen geben.

Hopp scheitert an Boulton

Max Hopp, Martin Schindler und Christian Bunse gewannen ihre Erstrundenpartien, mussten aber direkt danach die Segel streichen.

Der "Maximiser" scheiterte nach einem 6:0-Erfolg gegen Barrie Bates aus Wales denkbar knapp mit 5:6 am Engländer Andy Boulton.

Schindler schlug zum Start überraschend Devon Petersen aus Südafrika, zog jedoch anschließend gegen Scott Taylor (England) mit 4:6 den Kürzeren.

Bunse unterlag dessen Landsmann Ryan Searle mit 3:6, nachdem er Rowby-John Rodriguez aus Österreich, der am Mittwoch mit einem Neun-Darter geglänzte hatte, mit 6:2 bezwungen hatte.

Auch Wright und Smith früh raus

Für Weltmeister Peter Wright war nach einem 1:6 gegen Simon Whitlock ebenfalls in Runde 2 Endstation. Michael Smith, der die ersten beiden Turniere der Winter Series für sich entschieden hatte, schied in der Runde der letzten 32 im englischen Duell gegen Ross Smith (4:6) aus.

Nach zwei perfekten Legs am Mittwoch gab es einen Tag später erneut einen Neun-Darter. Diesmal löschte Nick Kenny aus Wales die 501 Punkte mit neun Pfeilen, unterlag aber trotzdem in Runde 1 Dimitri Van den Bergh mit 3:6.

Der Sieger des dritten Events der ProTour wird noch am Abend ermittelt. Michael van Gerwen setzt weiterhin wegen Rückenproblemen aus.

