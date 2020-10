Nico Kurz hat beim European Darts Grand Prix eine Überraschung gegen den frisch gekürten Premier-League-Champion Glen Durrant verpasst.

Der deutsche Held der WM 2020, als er es sensationell bis in die dritte Runde geschafft hatte, musste sich dem Engländer beim Turnier der European Tour in Sindelfingen in der zweiten Runde mit 3:6 in Legs geschlagen geben.

Dabei hatte der 23-Jährige durchaus Chancen, "Duzza" zu bezwingen. Im Scoring hielt er mit dem Favoriten gut mit und gestaltete das Match bis zum 3:3 ausgeglichen. In den entscheidenden Momenten der Endphase traf Kurz jedoch die Doppel nicht.

Hopp und Clemens am Abend gefordert

Durrant hatte sich am Donnerstagabend mit einem 11:8-Sieg gegen Nathan Aspinall im Finale gleich bei der ersten Teilnahme den Titel in der Unibet Premier League gesichert.

Zwei Tage später reichte dem ehemaligen BDO-Weltmeister ein Drei-Dart-Average von 90,49 Punkten, um sich gegen den jungen Deutschen (86,93) durchzusetzen. In typischer Manier checkte er eiskalt 106 Punkte zum Sieg.

In der Abendsession kämpfen zwei weitere Deutsche beim Heim-Event um den Einzug ins Achtelfinale. Gabriel Clemens bekommt es mit Ex-Premier-League-Sieger James Wade zu tun, Max Hopp hofft auf einen Erfolg gegen Vincent van der Voort.

Die 2. Runde (Best of 11 Legs) des European Darts Grand Prix im Überblick:

Nachmittagssession:

Daryl Gurney - Maik Kuivenhoven 5:6

Ian White - Scott Waites 6:2

Michael Smith - Derk Telnekes 6:0

Glen Durrant - Nico Kurz 6:3

Jose de Sousa - Ricardo Pietreczko

Dave Chisnall - Darius Labanauskas

Joe Cullen - Kim Huybrechts

Jamie Hughes - Steve Lennon

Abendsession (19 Uhr):

Krzysztof Ratajski - Martijn Kleemaker

Rob Cross - Adam Hunt

James Wade - Gabriel Clemens

Gerwyn Price - Devon Petersen

Mensur Suljovic - David Evans

Michael van Gerwen - Mervyn King

Nathan Aspinall - William O'Connor

Vincent van der Voort - Max Hopp

Achtelfinale (Best of 11 Legs, Sonntag 13 Uhr):

Kuivenhoven - Durrant

White - Smith

Chisnall/Labanauskas - Cullen/Huybrechts

Price/Petersen - de Sousa/Pietreczko

Suljovic/Evans - Hughes/Lennon

Ratajski/Kleermaker - Cross/Hunt

Wade/Clemens - Aspinall/O'Connor

Van Gerwen/King - van der Voort/Hopp