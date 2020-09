Michael van Gerwen pendelt aktuell zwischen Genie und Wahnsinn.

Erst verpasste der Niederländer überraschend die Playoffs in der Premier League of Darts, dann durfte er sich am Montag über den Sieg beim dritten Turnier der Autumn Series freuen, um am Dienstag schließlich die Höchststrafe zu kassieren.

In der 3. Runde war für Mighty Mike bereits früh Schluss, nachdem Devon Petersen ihn mit einem Whitewash gestraft hatte.

Der Weltranglistenerste ist eigentlich die Konstanz in Person, doch dieser Tage erlebt MvG eine noch nie dagewesene Achterbahn der Gefühle.

MvG enttäuscht - Price beweist Nervernstärke

Umso besser lief es dagegen für Gerwyn Price. Der Iceman lag im Finale bereits mit 4:7 gegen Überraschungsfinalist Petersen hinten, behielt aber die Nerven und holte sich noch den Tagessieg mit 8:7.

"Jedes Mal, wenn ich gegen Devon spiele, spielt er gut gegen mich. Ich habe einfach durchgehalten und auf das Beste gehofft", war der Weltranglistendritte Price froh über den Sieg sowie voll des Lobes für seinen südafrikanischen Kontrahenten.

Petersen verpasste derweil seinen ersten PDC-Sieg. Am Mittwoch geht die Turnierserie der PDC (vom 12. bis zum 16. September) in der deutschen Gemeinde Niedernhausen in den fünften Tag.

Für den Gesamtsieger nach den fünf Turniertagen geht es dabei um einen Startplatz für den Grand Slam of Darts.

PDC Autumn Series, 4. Tag

Last 16

Joe Cullen 6-4 Peter Wright

Derk Telnekes 6-4 James Wade

Devon Petersen 6-3 Jermaine Wattimena

Nathan Aspinall 6-5 Danny Noppert

Gerwyn Price 6-0 Ryan Murray

Mensur Suljovic 6-5 William O'Connor

Ross Smith 6-4 Krzysztof Ratajski

Ryan Searle 6-3 Jonny Clayton

Quarter-Finals

Joe Cullen 6-3 Derk Telnekes

Devon Petersen 6-2 Nathan Aspinall

Gerwyn Price 6-4 Mensur Suljovic

Ryan Searle 6-5 Ross Smith

Semi-Finals

Devon Petersen 7-2 Joe Cullen

Gerwyn Price 7-2 Ryan Searle

Final

Gerwyn Price 8-7 Devon Petersen