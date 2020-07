Seit Samstag fliegen wieder die Darts-Pfeile. In Milton Keynes startete mit dem World Matchplay das zweitwichtigste Darts-Turnier des Jahres (Darts World Matchplay auf SPORT1 im Free-TV und im Stream).

Dabei mussten die Rahmenbedingungen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie angepasst werden. Statt im berühmten Winter Gardens in Blackpool findet das Turnier in Milton Keynes statt, Zuschauer sind nicht erlaubt.

Anzeige

Doch alle Darts-Fans müssen nicht traurig sein, denn ab September stehen eine ganze Reihe weiterer Events auf dem Programm - und dort sind Zuschauer wieder erlaubt.

SPORT1 gibt Ihnen einen Überblick und sagt Ihnen, wie sie die Stars wie Weltmeister Peter Wright, Michael van Gerwen oder Deutschlands Top-Darter Max Hopp live erleben können.

Los geht es mit den World Series of Darts Finals. Vom 18. bis 20. September duellieren sich im österreichischen Salzburg die Top 16 Spieler der World Series um den Major-Titel. Auch wenn in diesem Jahr nicht ganz klar ist, wie sich das Feld zusammensetzt, ist mit den Top 10 der Welt sicher zu rechnen. (Hier gibt es Tickets für die World Series of Darts Finals)

Einen knappen Monat später steigt in Dortmund das European Darts Championship. Vom 29. Oktober bis 1. November messen sich die Top 32 Spieler der European Tour Order of Merit. Auch hier darf man auf die besten zehn Spieler der Welt hoffen. (Hier gibt es Tickets für die European Darts Championship)

Anfang November geht es wieder nach Österreich, in Graz steht der Betvictor World Cup of Darts 2020 an. Vom 6. bis 8. November läuft die Team-WM der PDC - erstmals in der Alpenrepublik. Die größten Stars der PDC treten in Zweierteams für ihr Land an - dabei sind die größten Namen der Szene. Titelverteidiger ist Schottlands Traumduo Gary Anderson und Peter Wright. (Hier gibt es Tickets für den Betvictor World Cup of Darts)

Im Dezember ist Göttingen Ausrichterstadt der Darts Gala. In der Lokhalle werden am 2. Dezember unter anderem Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price, Fallon Sherrock und Max Hopp an die Dartsscheibe treten. (Hier gibt es Tickets für die Darts Gala in Göttingen)

Nur zwei Tage richtet auch Hildesheim eine Darts Gala aus. Am 4. Dezember sind in der Halle39 erneut van Gerwen, Wright, Price und Sherrock am Start, zudem gibt sich Ex-Weltmeister Rob Cross die Ehre. (Hier gibt es Tickets für die Darts Gala in Hildesheim)