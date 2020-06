Die Entscheidungen sind gefallen.

Die acht Teilnehmer, die bei der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany in das große Finale einziehen, stehen fest.

Gabriel Clemens hatte sich als erster Profi für das Turnier der letzten acht Spieler qualifiziert. Neben "Gaga" dürfen sich auch Kevin Münch, Steffen Siepmann, Michael Unterbuchner aus Gruppe A sowie Titelverteidiger Nico Kurz, Daniel Klose, Dragutin Horvat und Manfred Bilderl aus Gruppe B freuen.

Finalturnier am 14. Juni

An den ersten vier Wochenenden trafen die Teilnehmer in zwei Achtergruppen jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Die besten Vier in jeder Gruppe qualifizierten sich anschließend für die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale, die am Sonntag, 14. Juni, ab 15 Uhr und ab 20.15 Uhr auf SPORT1 ausgestrahlt wird.

Der erste der Gruppe A trifft im Achtelfinale auf den letzten der Gruppe B, der Zweitplatzierte auf den Dritten der anderen Gruppe und andersherum.

Spannung bis ins letzte Leg: Kurz im großen Finale

Daraus ergeben sich folgende Duelle für das Viertelfinale:

Gabriel Clemens vs. Manfred Bilderl

Nico Kurz vs. Kevin Münch

Daniel Klose vs. Michael Unterbuchner

Steffen Siepmann vs. Dragutin Horvat

Gaga on Fire! So stürmt Clemens ins große Finale

So funktioniert die Superleague

Bei der Superleague Germany treten 16 deutsche Spieler ans Oche und kämpfen um ein Ticket für die PDC Darts-Weltmeisterschaft in London 2021.

Gespielt wird in zwei Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern. Die ersten Vier einer jeden Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs.

Im Vorjahr hatte sich Nico Kurz über die Superleague für die WM qualifiziert.

So können Sie die Superleague LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: Sport1.de

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App