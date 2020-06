"An Tagen wie diesen.... wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen... haben wir noch ewig Zeit"

Wenn Daniel Klose eine Darts-Bühne betritt, dann erklingt stets einer der bekanntesten Songs der Toten Hosen. Und auch der heutige Tag könnte für Klose zu einem ganz besonderen werden.

Am letzten Spieltag der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany kämpft der 40-Jährige um seinen großen Traum: ein Ticket für die Darts-WM im Londoner Ally Pally (der finale Showdown am Sonntag ab 14.30 Uhr im Stream, ab 15 Uhr im TV und Stream).

Klose gewinnt Gruppe B

Und während die Qualifikation von "Dan The Man" für die WM noch vor nicht allzu langer Zeit unvorstellbar schien, ist die Möglichkeit dafür inzwischen nicht nur real, sondern durchaus auch realistisch.

Der Reihe nach erzählt: In der Gruppe B hatte sich Klose völlig überraschend als Tabellenerster durchgesetzt, dabei elf seiner 14 Matches für sich entschieden. Der überraschende Erfolg im abschließenden Duell mit Titelverteidiger Nico Kurz brachte ihm sogar Rang eins ein.

"Das war natürlich unerwartet. Ich habe nicht gedacht, als Gruppensieger herauszugehen. Das gibt Selbstvertrauen für die Playoffs", sagte Klose nach seinem Triumph im Interview mit SPORT1.

Michael van Gerwen kennt Klose nicht

Als Sieger seiner Gruppe B bekommt es der gebürtige Ansbacher nun mit Michael Unterbuchner zu tun, dem Viertplatzierten der Gruppe A.

Doch während Unterbuchner als zweimaliger Halbfinalist der BDO-Weltmeisterschaft bereits einem größeren Publikum bekannt ist, kennen Daniel Klose nur die wenigsten.

Was auch für Superstar Michael van Gerwen gilt. "Nein, sorry. Von ihm hab ich noch nie gehört", erklärte MvG im SPORT1-Interview. "Aber es gibt viele deutsche Dartsspieler, von denen ich noch nie gehört habe. Das Wichtigste ist, dass das deutsche Darts immer größer und besser wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch 100 Stars in Deutschland lauern, die nur noch nicht ihr Talent entdeckt haben."

Das Talent von Klose sollte inzwischen deutlich erkennbar geworden sein. Sogar etwas mehr als das.

WM-Ticket und Ally Pally nun das große Ziel

Seine sportliche Laufbahn hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Zur Erinnerung: Bis vor drei Jahren hatte der Franke ausschließlich E-Darts gespielt. Dann schloss sich Klose dem DC La Bamba in Bad Windsheim an, um die in Deutschland boomende Variante Steeldart auszuprobieren.

Mit Erfolg. 2019 qualifizierte sich Klose beim Qualifier in Sindelfingen überraschend für sein erstes Event auf der European Tour - dort setzte es jedoch gegen Keegan Brown eine 3:6-Niederlage.

Mitte November gelang dann die Qualifikation für die Superleague Germany.

Die Teilnahme am jetzigen Finaltag ist der bisher größte Erfolg in Kloses Karriere.

Und selbst wenn es ihm missgelingt, sich einen Platz im Ally Pally zu sichern - immerhin kennt Kloses Name in van Gerwen nun der größte Star der Darts-Szene.