Titelverteidiger Nico Kurz ist erfolgreich in das deutsche Darts-Highlight gestartet.

Zum Auftakt der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany, bei dem Kurz wieder um ein Ticket für die Darts-WM im Ally Pally kämpft, besiegte er Manfred Bilderl mit 6:3.

Anzeige

Nico Kurz visiert wieder das Ally Pally an

"Ich bin relativ gut mit den ungewohnten Bedingungen zu Recht gekommen", sagte Kurz nach dem Match bei SPORT1 in Bezug auf die durch Corona bedingten Hygiene-Maßnahmen: "Ich will mein Bestes geben und versuche jeden zu schlagen. Der Wunsch, wieder im Ally Pally zu landen, ist natürlich groß. Ich will wieder angreifen."

Der 23 Jahre alte Kurz war bei der WM mit Siegen über James Wilson und Joe Cullen als bester Deutscher bis in die 3. Runde vorgestoßen.

Bis zum 14. Juni kämpfen jeweils an den Wochenenden 16 der besten deutschen Darts-Spieler um den begehrten Preis (Alle Infos zur HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany).

HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany, auf SPORT1 im Free-TV und im Stream sowie parallel auf YouTube und bei Facebook

An den ersten vier Wochenenden treffen die Teilnehmer in zwei Achtergruppen jeweils zweimal in Hin- und Rückspiel aufeinander. Die besten Vier in jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale, die am Sonntag, 14. Juni, ab 15 Uhr und ab 20.15 Uhr auf SPORT1 ausgestrahlt wird (Die Favoriten der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany).

Ergebnisse und Spielplan der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany

Modus: Best-of-11

Gruppe B

Samstag, 23. Mai:

Spielrunde 1:

Maik Langendorf - Rene Eidams 6:1

Karsten Koch - Thomas Köhnlein 2:6

Dragutin Horvat - Daniel Klose 6:3

Manfred Bilderl - Nico Kurz 3:6

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Spielrunde 2:

Karsten Koch - Maik Langendorf

Daniel Klose - Rene Eidams

Thomas Köhnlein - Manfred Bilderl

Nico Kurz - Dragutin Horvat

Spielrunde 3:

Maik Langendorf - Daniel Klose

Manfred Bilderl - Karsten Koch

Rene Eidams - Nico Kurz

Dragutin Horvat - Thomas Köhnlein

Spielrunde 4:

Manfred Bilderl - Maik Langendorf

Nico Kurz - Daniel Klose