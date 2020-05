Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Am Samstag steigt das erste "echte" Darts-Turnier seit der Zwangspause infolge der Corona-Pandemie.

Bei der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany sind 16 deutsche Top-Spieler vom 16. Mai bis 14. Juni am Oche gefordet - und sie haben alle nur ein Ziel vor Augen:

Sich das begehrte Ticket für die PDC Darts-WM 2021 im legendären Londoner Ally Pally zu sichern!

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Wegen der aktuellen Situation wird das Event ohne Zuschauer stattfinden, doch SPORT1 überträgt das gesamte Turnier exklusiv im Free-TV sowie im Stream. (HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany auf SPORT1 im Free-TV und im Stream)

Ausgetragen wird das Event ab Samstag an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden in München-Ismaning. Bereits am Freitag liefen die Proben auf Hochtouren. Das Oche, an das die deutschen Darts-Profis um Nico Kurz, Gabriel Clemens, Kevin Münch und Co. treten, steht bereits:

Ab 16. Mai werden bei der Superleague Germany wieder Pfeile fliegen © SPORT1

Riesiges Darts-Board auf dem Boden

Ein auf dem Boden eingezeichnetes Darts-Board hilft den Moderatoren Hartwig Thöne und Ruth Hoffmann dabei, den notwendigen Sicherheitsabstand bei Interviews mit Spielern und Experten einzuhalten:

Die Superleague ist das erste "echte" ausgetragene Darts-Turnier seit Beginn der Corona-Pandemie © SPORT1

iPad zeigt Scores der Spieler

Was noch besonders ist: Anders als zum Beispiel bei der Darts-WM werden die Scores der Spieler nicht manuell per Hand auf Papier geschrieben, sondern mit Hilfe eines iPads elektronisch eingetragen:

Am iPad werden die Scores der Spieler eingetragen © SPORT1

Trennwände im Backstage-Bereich

Spezielle Hygiene-Maßnahmen gibt es auch im Backstage-Bereich. So wurden jeweils Trennwände zwischen den einzelnen Spieler-Areas aufgebaut sowie Linien auf dem Boden eingezeichnet, um sicherzustellen, dass die Darts-Profis auch abseits der Bühne den nötigen Abstand wahren:

Auch im Backstage-Bereich wird auf den nötigen Abstand geachtet © SPORT1

Drei Practice-Boards

Ähnlich wie bei der Darts-WM haben die Profis natürlich auch bei der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany die Möglichkeit, sich hinter der Bühne warm zu spielen. Hierfür stehen insgesamt gleich drei Practice-Boards zur Verfügung:

Zum Aufwärmen stehen den Spielern drei Practice-Boards zur Verfügung © SPORT1

Wosnitza liefert Behind-The-Scenes-Eindrücke

Und wenn sonst noch Fragen aufkommen: Social-Media-Reporterin Jana Wosnitza wird wie bereits bei der Darts-WM im Einsatz sein. Unter den Hashtags #DartsSuperleague und #fragjana steht sie wie gewohnt für alle Zuschauer-Fragen zur Verfügung und liefert rund um das Event und die Spieler Behind-The-Scenes-Eindrücke auf den Social-Media-Kanälen.