Rekordweltmeister gegen Weltmeisterin!

Am Donnerstag kommt es um 20 Uhr zu einem Darts-Match der besonderen Art. Legende Phil Taylor tritt gegen Mikuru Suzuki an.

Beide Stars werden in ihrem jeweiligen Zuhause - Taylor in Stoke on Trent, Suzuki im japanischen Shikoku - an die Scheibe gehen und via Videotelefonie miteinander verbunden sein. Es wird im Modus Best-of-13-Legs ausgetragen.

Ein ähnliches Aufeinandertreffen gab es zuletzt zwischen Taylor und seinem langjährigen Rivalen Raymond van Barneveld, dass der Niederländer gewann.

Spenden für den guten Zweck

Beim Match zwischen "The Power" und der Japanerin, die die letzten beiden WM-Turniere bei den Frauen für sich entschieden und 2020 beim PDC-Event der Männer teilgenommen hat, handelt es sich um eine Charity-Aktion von Paddy Lower und Target Darts.

Paddy Lower wird 1.000 Pfund für jede geworfene 180 und 200 Pfund für jedes First-Dart-Finish spenden. Taylor entschloss sich dafür, seinen Anteil "NHS charity Heroes" zukommen zu lassen, Suzuki will der Charity-Foundation "Peace Winds" helfen.

Bei Taylor vs. van Barneveld waren 15.000 Pfund zusammen gekommen.

