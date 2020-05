Peter Wright hat seine zweite Chance genutzt und ist als 32. Spieler in die 2. Runde der PDC Home Tour eingezogen.

Der Weltmeister setzte sich am Abend in Gruppe 32 gegen Adam Hunt (5:2), Krzysztof Ratajski (5:4) durch. Zum Abschluss musste er sich Justin Pipe mit 4:5 geschlagen geben, gewann die Gruppe dennoch vor Hunt wegen des besseren Leg-Verhältnisses.

Für "Snakebite" war die PDC Home Tour nach einem zweiten Platz bei einem vorangegangenen Turnier eigentlich bereits beendet, der Schotte erhielt aber vom Veranstalter eine weitere Möglichkeit die 2. Runde zu erreichen.

Viele Stars scheitern früh - Hopp weiter

An den vorangegangenen 31 Spieltagen mussten sich zahlreiche Superstars aus dem Turnier verabschieden. WM-Finalist Gerwyn Price, James Wade, Simon Whitlock sowie Steve Beaton scheiterten ihn ihrer jeweiligen Gruppe.

Am 12. Spieltag gewann Max Hopp seine Gruppe gegen Keegan Brown, Mike de Decker sowie Conan Whitehead und steht damit als einzige deutscher Profi in der 2. Runde.

PDC ruft Home Tour ins Leben

Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen, weshalb die PDC seit dem 17. April die "Home Tour" durchführt.

Die 2. Runde beginnt am Dienstag, 26. Mai. Gespielt wird in acht Gruppen zu je vier Spielern. Die Sieger der Gruppen qualifizieren sich für das "Last Eight".

Alle Partien der 2. Runde werden im Format "Best of 9 Legs" absolviert, jeder Sieg wird mit zwei Punkten honoriert. Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen. Insgesamt wird an 32 aufeinanderfolgenden Abenden gedartet.

Alle Spieler treten von zu Hause aus gegeneinander an. An den acht Abenden der 2. Runde messen sie sich aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden", werden dabei mittels Video-Calls zusammengeschaltet.

Die Teilnehmer der 2. Runde im Überblick: Jamie Lewis, Luke Woodhouse, Dave Chisnall, Geert Nentjes, Nick Kenny, Ryan Searle, Jelle Klaasen, Jonny Clayton, Martijn Kleermaker, Nathan Aspinall, Alan Tabern, Max Hopp, Carl Wilkinson, Chris Dobey, Darren Webster, Jeff Smith, Damon Heta, Stephen Bunting, Glen Durrant, Ryan Murray, Rob Cross, Jesus Noguera, Daniel Larsson, Jamie Hughes, Jose De Sousa, Mike De Decker, Luke Humphries, Scott Waites, Cristo Reyes, Gary Anderson, Joe Cullen, Peter Wright.

Die Ergebnisse von Gruppe 32:

Peter Wright - Adam Hunt 5:2

Krzysztof Ratajski - Justin Pipe 5:0

Adam Hunt - Justin Pipe 5:3

Peter Wright - Krzysztof Ratajski 5:4

Krzysztof Ratajski - Adam Hunt 4:5

Justin Pipe - Peter Wright 5:4