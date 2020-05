Für Michael Smith läuft es nicht bei der PDC Home Tour.

Der "Bully Boy" konnte am Donnerstagabend auch im zweiten Versuch nicht in die 2. Runde einziehen.

Anzeige

In Gruppe 28 musste der 29-Jährige den Sieg Junioren-Weltmeister Luke Humphries überlassen, der all seine drei Matches des Abends gewinnen konnte.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Smith, aktuell die Nummer fünf der PDC-Weltrangliste, konnte mit zwei deutlichen Siegen gegen Andy Boulton (5:2) und Mike van Duivenbode (5:0-Whitewash) überzeugen, das entscheidene Match gegen "Cool Hand" Humphries musste er trotz 2:1-Führung noch hergeben. Humphries gewann am Ende auch dank eines starken Average von 109 Punkten mit 5:2.

Wie auch schon an Spieltag 9 ist es auch diesmal "nur" Platz 2 für den "Bully Boy".

Viele Stars scheitern früh - Hopp weiter

Bereits an den vorangegangenen 27 Spieltagen mussten sich zahlreiche Superstars aus dem Turnier verabschieden. Weltmeister Peter Wright, WM-Finalist Gerwyn Price, James Wade, Simon Whitlock sowie Steve Beaton scheiterten ihn ihrer jeweiligen Gruppe.

Am 12. Spieltag gewann Max Hopp seine Gruppe gegen Keegan Brown, Mike de Decker sowie Conan Whitehead und steht damit als einzige deutscher Profi in der 2. Runde.

PDC ruft Home Tour ins Leben

Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen, weshalb die PDC seit dem 17. April die "Home Tour" durchführt.

Hier treten alle Spieler, die eine offizielle Tourcard der PDC besitzen, von zu Hause aus gegeneinander an. An zunächst 20 aufeinanderfolgenden Abenden messen sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden", werden dabei mittels Video-Calls zusammengeschaltet.

Alle Partien werden im Format "Best of 9 Legs" absolviert, jeder Sieg wird mit zwei Punkten honoriert. Die Sieger der Gruppen qualifizieren sich für die 2. Runde. Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen. Insgesamt wird an 32 aufeinanderfolgenden Abenden gedartet.

Die Ergebnisse von Gruppe 28

Michael Smith - Mike van Duivenbode

Luke Humphries - Andy Boulton

Mike van Duivenbode - Andy Boulton

Michael Smith - Luke Humphries

Luke Humphries - Mike van Duivenbode

Andy Boulton - Michael Smith

Gruppe 29, Freitag, 15. Mai

Danny Noppert - Ryan Meikle

John Henderson - Cristo Reyes

Ryan Meikle - Cristo Reyes

Danny Noppert - John Henderson

John Henderson - Ryan Meikle

Cristo Reyes - Danny Noppert